Станица Баговская находится на окраине Краснодарского края. Небольшой населенный пункт состоит из нескольких улиц и пары десятков домов - все соседи буквально друг другу родственники. Двери в домах никто не запирал - своим доверяли. Но в июле 2020 года эта вера поколебалась.На поиски бросилась вся станицаПоследний год в станице искали 9-летнего мальчика. Он ушел из дома и таинственным образом пропал. Местные жители говорили, что заметили мальчика в местном продуктовом, а вот что было дальше - неизвестно. Ребенок как сквозь землю провалился.Школьника искали повсюду, поиски велись ежедневно на земле и с воздуха. Мальчишку искала вся станица. Сотни неравнодушных волонтеров вместе с профессиональными спасателями, правоохранителями и казаками проверяли дома, подвалы и чердаки в Баговской, прочесывали десятки километров территории, где теоретически мог бы находиться 9-летний мальчик.Поисковики даже обошли захоронения на кладбище на предмет следов раскопок. Но могилу нашли в одном из дворов частного дома родной тети ребенка...Когда стало известно, что ребенка нашли в доме у тети, все станичники ахнули, но у многих еще оставалась надежда - мальчик может быть жив.Слишком громко слушал музыку- Мы думали, что она его держала в подвале, например, хотелось верить до последнего, что он жив. Но оказалось, что тетя его зверски убила... От ребенка там толком ничего осталось… - говорила соседка семьи, когда следователи поздней ночью обнаружили в сарае.Говорят, что правоохранители с первого дня подозревали в убийстве именно тетю мальчика. Еще во время поисков выяснилось, что она последняя, кто видел ребенка. Школьник ходил рыбачить в тот день, возвращался через дом родственницы, около которой и находится пруд.Женщина уверяла, что распрощалась с мальчиком днем и видела, как шел к своей улице. Однако все это было лишь ее прикрытием - ребенок из дома не выходил. Более того, чтобы остаться в тени, она активно участвовала в поисках и даже вместе с мамой ходила к гадалкам. То ли след запутывала, то ли старалась снять с себя все подозрения. Но обвести силовиков вокруг пальца не удалось.- Преступление она совершила днем 10 мая 2019 года. Тогда домой к Олесе К. пришел племянник ее бывшего мужа. Он громко слушал музыку и на ее замечания \\"сделать потише\\" не реагировал, - рассказывают «Комсомольской правде» - Кубань» в прокуратуре Краснодарского края. - Тогда женщина схватила руками мальчика за шею и стала душить.Увидев, что натворила, женщина поволокла мальчика в ванную.- Ножом она расчленила тело ребенка на 25 частей. Затем она пыталась сжечь их в печи, - добавляют в прокуратуре Кубани.Несгоревшие останки она бросила в 50-литровый бидон. А сверху женщина засыпала хлорной известью, в течение года подходила и добавляла смесь еще, чтобы никто не догадался, где может находиться ребенок.- Расследование завершено. Дело направлено в Краснодарский краевой суд, - говорят в прокуратуре Краснодарского края. - Сейчас допрашиваются свидетели, подсудимая показания еще не давала. Свою позицию относительно предъявленного обвинения не высказала.