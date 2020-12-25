31 декабря в скором будущем станет общегосударственным выходным днем. Ожидается, что последний день года будет выделен красным цветом уже в календаре 2021 года. А в уходящем 2020 году регионы сами решают – отдыхать или нет. Некоторые, например, решили отработать за этот день в субботу 26 декабря.На днях Владимир Путин на совместном заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам призвал глав регионов объявить 31 декабря 2020 года выходным.Губернаторы почти по всей стране подписали соответствующие распоряжения, правда, для большинства предприятий они носят рекомендательный характер. Последнее слово остается за руководителями.Как стало известно «КП-Кубань» постановление губернатора Вениамина Кондратьева об объявлении 31 декабря в Краснодарском крае выходным днем уже готовится. Ожидается, оно будет опубликовано в начале следующей недели.