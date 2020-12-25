В пятницу, 25 декабря, в Челябинске на чемпионате России по фигурному катанию 2020 свои короткие программы представят девушки. Все внимание приковано к противостоянию Анны Щербаковой и Камилы Валиевой.«КП» рассказывает о главных моментах короткой программы у женщин на чемпионате России по фигурному катанию 2020 года в Челябинске.Кто выйдет на старт у женщин в короткой программе на втором этапе чемпионата России 2020 в ЧелябинскеНа чемпионат России в Челябинске заявлены: Анастасия Тараканова, Елизавета Нугуманова, Мария Талалайкина, Арина Онищенко, Александра Трусова, Софья Самодурова, Елизавета Туктамышева, Анастасия Гулякова, Станислава Константинова, Валерия Костина, Станислава Молчанова, Ксения Цыбинова, Майя Хромых, Анна Щербакова, Дарья Усачева, Камила Валиева, Анна Фролова.Прямая видеотрансляция короткой программы у женщин на чемпионате России по фигурному катанию 2020 в ЧелябинскеСтарт соревнований намечен на 17.20 по московскому времени. Прямые трансляции пройдут в эфире с 17:15 на сайте Первого канала. Отметим, что за эфиром можно наблюдать и на официальном Youtube-канале Первого канала.