Олимпийский чемпион 2002 года Алексей Ягудин прокомментировал прокат Анны Фроловой на чемпионате России в Челябинске 25 декабря 2020 года. Она дважды упала во время короткой программы и набрала 53,70 балла.- Анна Фролова расстроена вдвойне сейчас. Очень неожиданное падение с тройного акселя. Это сложнейший элемент. Случился срыв у Фроловой. Не получилось у нее отталкивание. Нога толчковая поехала. Из-за этого было запоздалое вращение. Поэтому упала. Еще зацепилась второй ногой. Это больно для коленей. Хотя мы знаем Анну как стабильную спортсменку. Я даже не помню, когда последний раз с ней случалось подобное. Это больной момент в прямом и переносном смыслах, – сказал фигурист в эфире Первого канала.Также Алексей Ягудин высказался относительно выступления бронзового призера Универсиады 2019 года в Красноярске Станиславы Константиновой. Она завершила прокат с одним падением.- Здесь немного другая система была выстроена. Если у предыдущих фигуристок были стабильно выполненные элементы во время разминки, а потом что-то случилось в прокате, то здесь ситуация обратная. Она немного поборолась с каскадом во время шестиминутной разминки, но в прокате выдала хороший тройной лутц – тройной тулуп. Но потом в тройном флипе случилось падение, – отметил фигурист.Также Ягудин добавил, что он знает Станиславу как «очень экстравагантную фигуристку с определенной харизмой». Специалист отметил, что это было видно даже после падения с недокрученного тройного флипа.- Станислава славится своим стилем. Она прекрасно чувствует музыку, но сегодня ей помешали ошибки, – резюмировал специалист.Константинова получила 61,55 балл за короткую программу.