Эпидемиологическая ситуация продолжает оставаться напряженной. «КП» рассказывает последние новости о коронавирусе в Краснодарском крае на 26 декабря 2020.За минувшие сутки статистика пополнилась 186 новыми случаями заболевания COVID-19. Среди зараженных дети в возрасте от 3 лет, самому старшему пациенту – 97 лет. В то же время выписаны 123 человека.За все время на Кубани сделали более двух миллионов тестов на коронавирус, с подозрением на заболевание медики приняли 132 337 человек, подтвердились 26 595 случаев, выздоровели 17 934 человека. Сегодня от COVID-19 в Краснодарском крае проходят лечение 7812 пациентов.- Показатель заболеваемости COVID-19 на 100 тысяч населения равен 468,6. В тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких находятся 143 пациента, еще пять – на экстракорпоральной мембранной оксигенации, – сообщили в министерстве здравоохранения региона.За минувшие сутки стало известно он 13 новых случаях смерти пациентов с COVID-19. Общее количество жертв пандемии на Кубани достигло 849.Не за горами новогодние праздники. Эпидемиологи предупреждают о возрастающих рисках и призывают соблюдать меры предосторожности – избегать людных мест, носить маски.Медицинские организации продолжат работу во время праздников. Более того, на Кубани до конца 2020 года откроют семь новых КТ-центров.- Будут работать врачи-специалисты, прививочная бригада, неотложная помощь. До 30 декабря кроме трех КТ-центров в крае откроются еще 7 – на базе кропоткинской городской больницы, анапской горбольницы, Динской, Ейской, Кореновской, Приморско-Ахтарской ЦРБ, городской поликлиники №5 в Новороссийске. Они будут работать круглосуточно 7 дней в неделю, - рассказал замначальника управления организации медпомощи населению краевого минздрава Юрий Сарычев.В Сочи, где ожидается наплыв туристов, открыли обсерватор на 250 коек, в город направили 50 дополнительных врачебно-фельдшерских бригад.КОНКРЕТНОКоронавирус в Краснодаре 26 декабря 2020В Краснодаре за минувшие сутки зафиксирован 56 новых случая заражения.Коронавирус в Анапе 26 декабря 2020В Анапе положительный тест на коронавирус получили 3 пациента.Коронавирус в Сочи 26 декабря 2020В Сочи подтвердился диагноз у 16 человек.Коронавирус в Геленджике 26 декабря 2020В Геленджике за последние 24 часа выявлены семь случаев заражения COVID-19.Коронавирус в Туапсе 26 декабря 2020В Туапсинском районе за последние сутки выявлены 6 новых случаев заболевания коронавирусомКоронавирус в Ейске 26 декабря 2020В Ейском районе за минувшие сутки 2 заболевших.