Стал известен график работы торговых центров Краснодара 31 декабря 2020 и на каникулах. Большинство магазинов краевого центра до 30 декабря остаются открытыми до 23:00, чтобы краснодарцы успели купить новогодние подарки и деликатесы к праздничному столу.«Мега Адыгея – Кубань» в последний день уходящего года будет работать с 10:00 до 18:00. 1 января – с 14:00 до 22:00. Со 2 января ТЦ возвращается к своему традиционному графику работы – с 10:00 до 22:00.«Галерея Краснодар» 31 декабря будет открыта с 10:00 до 20:00, 1 января – с 12:00 до 22:00. Со 2 января - с 10:00 до 22:00.График работы «OZ Молл»: 25-30 декабря с 10:00 до 23:00, 31 декабря с 10:00 до 19:00, 1 января – с 15:00 до 22:00. Со 2 января - с 10:00 до 22:00.«СБС Мегамолл» на праздниках будет работать следующим образом: 31 декабря с 10:00 до 18:00, 1 января – с 12:00 до 22:00.«Леруа Мерлен» 1 января будет закрыт. Со 2 января - с 08:00 до 23:00.«Красная Площадь» 31 декабря будет открыта с 10:00 до 20:00, 1 января – с 15:00 до 22:00. Со 2 января - с 10:00 до 22:00.Гипермаркет «Ашан» на улице Уральской - 31 декабря будет открыт с 08:00 до 23:00, 1 января – выходной. Со 2 января - с 10:00. На шоссе Нефтяников и Тургеневском - 31 декабря будет открыт с 08:00 до 20:00, 1 января – выходной. Со 2 января - с 10:00.Супермаркет «Табис» в последний день декабря работают до 23:00. 1 января – с 10:00.Универсам «Пятерочка» - 31 декабря открыт до 21:00, 1 января – с 12:00.Супермаркет «Перекресток» - 31 декабря обслуживает покупателей до 22:00. 1 января – с 13:00.«Магнит семейный» будет работать круглосуточно все праздники, кроме 31 декабря – до 22:00.Гипермаркет «О’Кей» - 31 декабря открыт до 21:00, 1 января – с 13:00.Магазины Metro – на улицах Крылатской и Ростовском шоссе в праздничные дни с 07:00 до 23:00, на Тургеневском шоссе – с 05:00 до 23:00.