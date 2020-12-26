На юге Кубани Деды Морозы не только раздают подарки, но и инициируют разные предпраздничные активности. При этом, никто не носит маски, не дезинфицирует руки и, естественно, забывает о соблюдении дистанции.- А зачем маски? Борода же вместо средств индивидуальной защиты, - заявил один из новогодних волшебников.Южные Деды Морозы – за ЗОШ. В Новороссийске они вышли на праздничный пробег. Даже дождливая погода не нарушила планов организаторов спортивного мероприятия. Несколько десятков жителей города-героя приняли участие в костюмированном пробеге.- Было очень весело: пробежали и еще в хоровод встали, как в детстве, - рассказал «Комсомольской правде» - Кубань» один из спортсменов-любителей.Но самыми активными оказались новогодние волшебники в Сочи. Гвоздем программы стал праздничный заплыв в зимнем море. Хотя, вода у берегов курорта не выше 10 градусов тепла.- Плывем по принципу: шапку нужно не снимать, - командовали с берега, пока «старики» ныряли в волны.Несмотря на эпидситуацию, сочинские волшебники на байках решили не изменять многолетней традиции и устроить новогодний мотопробег. На Театральной площади собрались десятки байкеров в красных шубах и кафтанах. Они выстроились в длинную колонну и дали по газам.Мотопарад проехал по всем знаковым местам курорта: Курортному проспекту, Пролетарскому подъему и другим центральным улицам.- Это наша традиция, которой невозможно изменить. Мы все почувствовали дух наступающего праздника: красивые виды, рев мотора и скорость, - поделился один из участников мотопробега.Тем временем очевидцы выложили в сеть тусовку новогодних волшебников-байкеров на Театральной площади в сеть с комментариями: почему все без масок и нет социальной дистанции.Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что «Домик Деда Мороза» в Краснодаре традиционно открыл свои двери для юных горожан возле дворца ТО «Премьера» на улице Стасова, 175. Он работает с соблюдением всех требований Роспотребнадзора.