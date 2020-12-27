«Комсомольская правда» - Кубань» собрала последние новости о коронавирусной инфекции в регионе на 27 декабря 2020 года.В Краснодарском крае продолжает расти число больных коронавирусом. Очередной сегодняшний антирекорд – 190 зараженных. Среди них 15 - это дети до 18 лет. Всего же с начала пандемии в регионе число случаев заболевания COVID-19 превысило 26 тысяч.- Сейчас 142 пациента находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, трое - на ЭКМО, – отметили в минздраве региона. - В поликлиниках наблюдаются 6190 жителя края.В регионе особо готовятся к предстоящему горнолыжному сезону, который пройдет с соблюдением всех предписанных санитарных норм. Оперативный штаб подготовил для туристов специальные информационные карточки. В них объясняется, как будут работать обсерваторы в Краснодарском и какие дополнительные меры безопасности приняты на горнолыжных курортах в период новогодних праздников.Мэр Сочи Алексей Копайгородский проверил готовность сил и средств курорта к зимнему сезону.Общий смотр муниципального звена прошел в Олимпийском парке. В нем приняли участие сотрудники подразделений МЧС, МВД, Росгвардии, а также работники городской спасательной службы, специалисты аварийных бригад коммунальных предприятий, врачи скорой помощи. Именно они будут обеспечивать безопасность жителей Сочи и туристов в зимний период.– В нашем городе во всех структурах несут службу высокопрофессиональные специалисты с большим опытом, слаженно и оперативно выполняющие свой долг. Сегодня проверка готовности оперативных групп к работе в зимнем курортном сезоне показала, что все необходимые ресурсы в наличии, техники и людей достаточно, – отметил глава города.КОНКРЕТНОКоронавирус в Краснодаре 27 декабря 2020В Краснодаре за минувшие 24 часа зафиксировано 56 новых случаев заболевания.Коронавирус в Анапе 27 декабря 2020В Анапе положительный тест на коронавирус получили 5 пациентов.Коронавирус в Сочи 27 декабря 2020В Сочи COVID-19 подтвердился у 16 человек.Коронавирус в Геленджике 27 декабря 2020В Геленджике за последние сутки выявлены пять инфицированных.Коронавирус в Туапсе 27 декабря 2020В Туапсинском районе за последние сутки выявлены пять новых случаев заболевания коронавирусом.Коронавирус в Ейске 27 декабря 2020В Ейском районе за минувшие сутки два заболевших.