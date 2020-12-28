«Комсомольская правда» - Кубань» собрала последние новости о коронавирусной инфекции в регионе на 28 декабря 2020 года.В Краснодарском крае продолжает расти число больных коронавирусом. Очередной сегодняшний антирекорд – 187 зараженных. Среди них 8 - это дети до 18 лет. Всего же с начала пандемии в регионе число случаев заболевания COVID-19 превысило 26 тысяч.- Сейчас 151 пациент находится в тяжелом состоянии на ИВЛ, из них 5 - на ЭКМО, – отметили в министерстве здравоохранения Краснодарского края.Тем временем, южные Деды Морозы не только раздают подарки, но и инициируют разные предпраздничные активности. При этом, никто не носит маски, не дезинфицирует руки и, естественно, забывает о соблюдении дистанции.не только раздают подарки, но и инициируют разные предпраздничные активности. При этом, никто не носит маски, не дезинфицирует руки и, естественно, забывает о соблюдении дистанции.Но самыми активными оказались новогодние волшебники в Сочи. Гвоздем программы стал праздничный заплыв в зимнем море. Хотя, вода у берегов курорта не выше 10 градусов тепла.КОНКРЕТНОКоронавирус в Краснодаре 28 декабря 2020В Краснодаре за минувшие 24 часа зафиксировано 60 новых случаев заболевания.Коронавирус в Анапе 28 декабря 2020В Анапе положительный тест на коронавирус получили 5 пациентов.Коронавирус в Сочи 28 декабря 2020В Сочи COVID-19 подтвердился у 16 человек.Коронавирус в Геленджике 28 декабря 2020В Геленджике за последние сутки выявлены 10 инфицированных.Коронавирус в Туапсе 28 декабря 2020В Туапсинском районе за последние сутки выявлены 9 новых случаев заболевания коронавирусом.Коронавирус в Ейске 28 декабря 2020В Ейском районе за минувшие сутки 3 заболевших.