Антону Мальцеву всего 23 года. Он выступал за юношеские сборные России по футболу, играл за вторую команду «Краснодара» и привлекался к занятиям с основным составом. Его жизнь перевернула травма. Из-за нее парень закончил с футболом, но не сдался. Он создал уникальную программу тренировок. Сейчас он уже сам воспитывает будущих игроков сборной России.- В 2014 году врачи у меня выявили неизлечимую болезнь – крона (хроническое воспалительное заболевание кишечкика), - говорит Антон Мальцев сайту «КП – Кубань. – Около полутора лет я лечился в Краснодаре, уезжал в Санкт-Петербург. Потом была ремиссия, и врач в городской больницы Краснодара выдал мне допуск на продолжение занятий спортом.Однако продолжить карьеру Антон не смог. Из спортивного диспансера его отправили обратно в больницу. Мол, на допуске нет подписи главного врача клиники.- Мне сказали: «Ваш врач с академии «Краснодара» приезжал, забрал историю болезни, допуск я вам теперь не дам». Затем передо мной захлопнули дверь и закрыли ее на ключ, – добавляет Мальцев.Спустя несколько лет он так и не понимает, что сказал врач академии, и как за день медики передумали давать ему отпуск.- Врач из академии около года начинал планерки со слов: «Мальцев закончился как игрок, он не вернется в футбол». У меня была не легкая болезнь. Возьми и помоги мне вернуться в строй, а не ставь палки в колеса, – недоумевает игрок и добавляет, что врач даже обвинял его в употреблении стероидов. - Хотя я их даже не пробовал.Сейчас этого врача в академии нет. Нет в ней и Мальцева, который незадолго до этих событий попал в юношескую сборную России, где играл вместе с будущим полузащитником столичного ЦСКА и национальной команды Ильзатом Ахметовым.- Помню момент: я выписался из больницы, пришёл смотреть матч молодежного первенства. После игры ко мне подходит селекционер сборной России и говорит: «Мы на тебя надеемся, готовься к отборочному этапу чемпионата Европы». Я понимаю, что не успею восстановиться. После матча я пришёл домой, закрылся в туалете и начал плакать: мечта уходила прямо перед носом.После «Краснодара» Антон Мальцев уехал в Чехию. Там же поступил в университет, но не успел найти команду: закрылось трансферное окно. Чтобы поддерживать практику, парень играл за команды из низших дивизионов. Бывало даже, что выходил на поле под чужим именем. После шести месяцев нервы у Антона сдали, случился рецидив болезни, и он вернулся в Краснодар.- Я еще тренировался с командой из пятого дивизиона, но тренер был коренным чехом. Он прямым текстом говорил: «Русские не будут играть в моей команде, – вспоминает Антон.После возвращения из Чехии он исключил из жизни все, что связан с игрой.- Видел футбол по телевизору – переключал, друзья говорили об игре – переводил тему, отписался от всех игроков в инстаграме. Иначе мог опять погрузиться в депрессию, – добавляет Антон.Так Мальцев увлекся маркетингом. Он создал группу с веганскими рецептами блюд, набрал более 65 тысяч подписчиков и купил еще одно похожее сообщество. Реклама в этих пабликах приносила игроку около 30 000 рублей, но он не получал удовольствия. Обе группы он продал за 120 тысяч и решил вернуться в футбол.- У меня тогда была проблема: я не знал, как индивидуально тренироваться, чтобы поддерживать и совершенствовать форму. Я брал упражнения из интернета, вспоминал, что делал в «Краснодаре», в сборной России, и подумал: было бы круто создать свою программу тренировок и футбольную академию онлайн, – говорит Антон.- От идеи до реализации проекта у парня ушел год. Запустил его с другом, Алексеем Шишкиным, с которым играл в «Краснодаре».За полгода ребята разработали программу тренировок, сняли все занятия на видео и даже прошли курсы по созданию сайтов и запуску рекламы.- Между тренировками мы сами делали сайт, добавляли онлайн-кассу, разбирались в платформе для программы тренировок. Самым сложным этапом было развить социальные сети и общение на камеру. Был страх, что знакомые увидят, засмеют, но я подумал: а вдруг выстрелит, мы будем зарабатывать на любимом деле. Так и получилось, – добавляет Антон.Цель его академии – подготовка юного игрока к просмотру в пятерке ведущих академий футбольных клубов России за три месяца. Антон добавляет, что зачастую молодые игроки не знают, как дополнительно тренироваться, на что делать упор. Вместе с Алексеем они дают им эти знания.- Пока в программе участвовали около 200 человек. Знаю точно, что один парень попал в академию «Рубина», ещё несколько человек оказались в командах ПФЛ. У всех разный уровень. Одному игроку нужно 3 месяца, второму – 6, третьему – 9, – признается Мальцев.После ухода из «Краснодара» прошло четыре года, но парень твердо намерен вернуться в профессиональный футбол. Сейчас он залечивает болячки, занимается по два раза в день и ждет шанса. Хотя еще несколько лет назад не мог даже слышать о футболе.- Мне уже пишут: «23 года – заканчивай уже, куда тебе возвращаться?». Мне плевать. «Краснодар» дал мне отличную базу. Я ее поддерживаю и улучшаю. Остальную форму наберу в команде, – резюмирует парень.Он говорит, что на его позиции – центральный защитник – люди играют до 40 лет, а ему всего 23. Вернуться в профессиональный спорт он собирается сразу после Нового года, но и забрасывать академию не планирует – аналогов в России у нее практически нет.