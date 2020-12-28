Матч между «Сочи» и «Спартаком» в 18-м туре состоялся почти месяц назад, но обсуждают его до сих пор. Игроки обеих команд уже давно улетели в отпуск, Доменико Тедеско объявил об уходе из столичного клуба следующим летом, а Александр Кокорин уехал для восстановления на Мальдивы.После игры с «барсами» главный тренер красно-белых Тедеско обвинил тренера южан в расизме.- Мне сказали, что это наша страна, и я могу уехать. Резервный судья все видел, – сетовал Тедеско.После матча выяснилось, что Тедеско обменялся парой слов с тренером южан Дмитрием Бородиным, которого назвал зачинщиком конфликта.- Я сказал две фразы. Это наша земля и наш колизей, хоть вы и «Спартак». После этого Тедеско назвал меня расистом. Разбирайтесь с ним, – оправдывался Бородин.Обе специалиста получили денежный штраф в размере 50 тысяч рублей. Также главный тренер «Спартака» был дисквалифицирован на три игры.- Я против того, чтобы друг друга обзывать, говоря по-простому, по любой причине. У нас есть законы о противодействии экстремизму и закон о физической культуре и спорте, где прописана недопустимость ксенофобии по отношению к спортсменам или между спортсменами. В ООН, кстати сказать, резолюции, которые мы продвигаем и которые получают подавляющее число голосов, только США и Украина голосуют против, посвящены борьбе с любыми формами возрождения нацизма, неонацизма, ксенофобии, расизма и любых других форм нетерпимости. то касается эпизода в Сочи, не буду комментировать отдельный эпизод. Но если уж было сказано что-то вроде «ты в гостях, веди себя так, как мы скажем», то это не русское, не российское отношение к гостям, – вступился за Тедеско министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью «Матч ТВ».