В редакцию «Комсомольской правды на Кубани» обратилась наша давняя читательница Нина Павловна К. Несколько лет назад она открыла в банке пенсионный вклад с повышенной ставкой. Однако,когда пенсионерка по истечению срока договора пришла продлить вклад, сотрудница банка убедила ее оформить «более доходный депозит». Показывала графики, приводила примеры. Из эмоциональной речи менеджера женщина поняла только то, что доход от ее вклада теперь будет выше. В итоге 82-летняя Нина Павловна подписала договор инвестиционного страхования жизни аж до конца 2026 года с выплатой дополнительного дохода. Страховыми случаями по договору являются дожитие до указанного в договоре срока или смерть застрахованного.Осознание ошибки пришло тогда, когда старушка пришла за процентами, которые она получала раз в квартал. Девять тысяч рублей – неплохая прибавка к пенсии. Но в банке сказали, что такие выплаты ей уже не полагаются. И забрать деньги без потери части сбережений до указанного в договоре срока она не сможет. Более того, выяснилось, что договор был заключен не с банком, а со страховой компанией, банк лишь выступал агентом.- Пожилая краснодарка стала жертвой мисселинга (в переводе с английского означает «недобросовестная продажа»), - говорят в Южном ГУ Банка России. - Это когда продавец умышленно искажает или умалчивает важную информацию об особенностях и рисках того или иного финансового продукта или услуги. Мисселинг не является нарушением закона, это недобросовестная практика, с которой чаще всего можно столкнуться в банке, сотрудники которого порою пользуются тем, что у их клиентов изначально больше доверия именно к банкам, и предлагают небанковский финансовый продукт под видом «более доходного вклада».Клиент, как правило, соглашается, полагая, что это тоже разновидность вклада, рассчитывая на повышенный и заранее известный процент и думая, что сможет в любой момент забрать свои деньги. Кроме того, для человека очень важно, что банковские вклады защищены государством. Но вместо этого он получает совершенно другой финансовый продукт, с другими характеристиками. Причем в большинстве случаев потребитель подмены не заметит и узнает об этом спустя время.Кстати, с января по ноябрь этого года жители Кубани пожаловались в Банк России на мисселинг 89 раз. Большую часть составили жалобы на неправильную продажу инвестиционного страхования жизни (ИСЖ) 59 обращений. На недобросовестную продажу полисов накопительного страхования жизни (НСЖ) - 15 жалоб.ВАЖНОЧто еще предлагают под видом «более выгодного депозита»Например, полисы инвестиционного страхования жизни (ИСЖ) и накопительного страхования жизни (НСЖ).- В первом случае банк не всегда объясняет клиенту четко, в чем риски такого вложения, чем оно отличается от депозита, - говорят в Южном ГУ Банка России. - Например, не рассказывают, что этот продукт не застрахован государством, в отличие от вклада, да и доходность по нему не гарантирована, так как прибыль от инвестиций зависит от ситуации на финансовом рынке, а при досрочном расторжении договора клиент может потерять часть своих вложений.Во втором случае – не сообщает о необходимости регулярного внесения платежей. В результате неосведомленный клиент, который не смог или не успел внести платеж, получает уведомление от страховой компании о расторжении договора и теряет внесенные деньги.Сотрудник банка должен разъяснить клиенту, что эти финансовые продукты менее надежны, нежели вклад. Если страховая компания разорится, вкладчик может потерять свои деньги. То же самое произойдет, если страховщик расторгнет договор за неуплату ежеквартального взноса, при этом многие клиенты узнают о необходимости пополнить счет накануне истечения срока, так как продавец услуги не поставил их в известность заранее. И получается, что человек отдает свои деньги, даже не подозревая о возможности их потерять.- Иногда клиенту предлагают так называемый комбинированный вклад. То есть ему говорят, что часть его денег пойдет на депозит, где есть гарантированная доходность – 4%, но дополнительно можно гарантированно или почти гарантированно заработать еще столько же или даже больше за счет удачного инвестирования оставшихся средств, - говорят специалисты. - Под видом депозитов предлагают, например, комбинированные финансовые продукты (вклад в банке плюс продукт брокера – партнера банка), структурные продукты (доходность и возвратность по ним зависит от поведения базового актива), вклады с условиями (действие договора обусловлено регулярностью уплаты дополнительных взносов).В этом случае потребителю надо понимать, за счет чего получается обещанная доходность. В данном случае это уже не вклад, а комбинация из разных продуктов, и совокупная доходность по ним может быть выше, но и риск вообще не получить доход по инвестициям тоже высок.Предъявите паспорт!Одним из эффективных способов пресечения недобросовестных практик и информирования потребителя является понятный и доступный для гражданина паспорт финансового продукта (или ключевой информационный документ, это одно и то же). Банк России предполагает сделать обязательным условием продаж предоставление гражданину такого паспорта. Он позволит людям, не имеющим специальных знаний, лучше разобраться в предлагаемых финансовых продуктах и сделать информированный выбор.Паспорт финансового продукта должен быть небольшим – не более 2–3 страниц формата А4, написан простым, понятным обычному человеку языком. С ним можно ознакомиться в офисе и на сайте финансовой организации, взять домой, чтобы в спокойной обстановке изучить информацию.Этот документ банки, МФО и другие финансовые организации будут обязаны предоставлять клиенту до подписания договора, чтобы гражданин мог ознакомиться с ним заранее. Обычно любой человек воспринимает пять-семь, от силы десять значимых сообщений. И, прочитав перед приобретением какого-то небанковского продукта его паспорт, человек сможет понять, что именно он приобретает и что это не вклад. И если потребитель после этого все же купит инвестиционный продукт, то это уже будет его осознанный выбор.