Языковеды Адыгеи решили использовать один из самых популярных эпизодов любимого советского мультфильма про Винни Пуха для просвещения во время пандемии COVID-19.- Сова, ты маску не надела, а чихаешь! - звучит трактовка диалога Винни Пуха и Совы на адыгейском языке.Пользователи соцсетей, куда кадры из мульфильма отправили авторы идеи, их старания оценили. Правда, знатоки тонкостей произношения устроили нешуточный спор по поводу адыгейского варианта слова \\"маска\\".- Нужно не диалект использовать, а на литературном переводить, - написали возмущенные борцы за чистоту языка.- Я прошу прощения, но перевод мой, и в защиту хочу сказать, что осознано оставила слово «маскэхэр» без перевода. Потому что иногда стоит оставлять слова в оригинале. Иногда уместно! И это - тот случай. Я тоже могла бы перевести или придумать нечто подходящее, но, повторяюсь, не стоило, - резюмировала в ответ Габи Дашычева.В любом случае все ждут продолжения и новых находок.