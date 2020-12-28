- Пустите, пожалуйста, я ваш сосед, магнитный ключ от домофона забыл.- Извините, но нет. Вы точно не наш сосед, иначе прошли бы и без ключа!Такой диалог уже стал привычным для обитателей одного из жилых комплексов главного курорта страны. Теперь они поистине почувствовали себя дома. Ведь главной составляющей комфортной и счастливой жизни является безопасность. Особенно, если речь идет о семьях с маленькими детьми.Чтобы обеспечить и то, и другое, национальный провайдер цифровых услуг и решений «Ростелеком» установил при входе в жилой комплекс умный домофон с системой Face ID. Устройство сканирует лица посетителей и по биометрическим данным мгновенно определяет, свой или чужой пытается проникнуть в дом. Сочи стал первым городом, где специалисты компании внедрили такой «продвинутый» сервис, и жильцы уже оценили его комфорт.- Нам не нужна консьержка или охрана, ведь теперь мы сами контролируем все, что происходит за входной дверью. И умный домофон чужого не пустит на нашу территорию, – делится впечатлениями сочинка Наталья.Сами владельцы квартир тоже могут решать, стоит ли пускать гостя в дом. Эта опция доступна им не только в родных стенах. Достаточно установить мобильное приложение на смартфон, и можно вести видеодиалог с гостем из любой точки планеты, лишь бы был выход в интернет. Изображение с видеокамеры домофона в режиме реального времени передается на экран телефона. Это поможет уберечь дом от незваных гостей и даже сохранить чистоту подъезда – ведь распространители рекламных листовок и любители расклеивать объявления больше не смогут наводить беспорядок.- Мне иногда сложно лишний раз вставать – ноги больные, поэтому очень удобно, лежа на диване просматривать, кто звонит в дверь, и открывать ее дистанционно, - делится впечатлениями пенсионерка Екатерина Николаевна.Архив видеозаписей с камеры домофона хранится от 3 до 60 дней на облачном сервере «Ростелекома». Просматривать записи можно в личном кабинете пользователя, а срок хранения видеозаписи выбирают сами жильцы.Еще одно преимущество девайса оценят мамы и папы. Если ребенок забыл ключи, а родителей нет дома, или внезапно нагрянули родственники из другого города (что для жителей Сочи не редкость!), не нужно отпрашиваться с работы и сломя голову бежать домой. Открыть квартиру можно дистанционно. Кроме того, умный домофон позволяет контролировать доступ в квартиру, когда дети остались дома одни.Если же владелец квартиры занят приготовлениями к приходу гостей и не желает отвлекаться каждую минуту на открывание деверей, он может в личном кабинете сгенерировать временный код и разослать его гостям. Действует он в течение суток, и все приглашенные с его помощью смогут самостоятельно войти в дом.Следить за безопасностью на прилегающей к дому территории и сохранностью личного имущества жильцов помогает еще один сервис – умное видеонаблюдение. Изображения с камер, установленных по периметру жилого комплекса, также можно просматривать в любой момент на экране смартфона и контролировать все, что происходит на детской площадке, у бассейна или на парковке. Управляющей организации возможности сервиса позволяют настраивать разные уровни доступа к системе видеонаблюдения, делать стоп-кадры и выгружать записи из архива по запросам жильцов.Умный домофон и умное видеонаблюдение являются частью единой экосистемы цифровых сервисов «Ростелеком Ключ». В Краснодарском крае смарт-решения на базе этой системы национальный провайдер начал внедрять с марта этого года. Сегодня уже свыше десятка ЖК (а это более 100 многоквартирных домов) в Краснодаре, Сочи и Новороссийске оснащены ее умными сервисами, и число таких домов продолжает расти. И многие застройщики намерены оборудовать свои объекты инновационными решениями еще до сдачи, чтобы будущие жильцы получали не только комфортное, но и максимально безопасное жилье.- Конкуренция среди строительных компаний довольна высока. С помощью умных сервисов «Ростелекома» мы повышаем привлекательность наших домов для клиентов. Мгновенная бесконтактная идентификация по лицу означает новый уровень комфорта и безопасности. Уверен, что факт ее появления во многом обусловит выбор в пользу покупки квартир именно в нашем жилом комплексе. Мы рады, что стали первыми, кто внедрил ее, – отметил Юрий Богданов, директор по развитию умных решений строительной компании Sunny Hill.В ближайшей перспективе жителей сочинского жилого комплекса, который стал флагманом для внедрения цифровых решений «Ростелекома», ждет еще одно новшество: перечень доступных им умных сервисов пополнится умным шлагбаумом. Его видеокамера способна распознавать номера и автоматически открывать шлагбаум для въезда и выезда автомобилей, находящихся в базе данных. Теперь никаких посторонних машин во дворе!Специалисты компании постоянно расширяют функционал и перечень входящих в систему решений, чтобы сделать ее еще более эффективной. Все умные сервисы объединены в мобильном приложении «Ростелеком Ключ». Они имеют единый интерфейс и собраны в личном кабинете, куда легко и удобно заходить через это приложение. Таким образом, всеми устройствами можно управлять через телефон, который всегда под рукой.