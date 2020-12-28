В сочинском Зимнем театре состоялось совещание, посвященное итогам 2020 года. Мэр Сочи Алексей Копайгородский отметил, что уходящий год был непростым для всех из-за пандемии коронавируса.– В деле защиты населения от COVID-19 основная нагрузка легла на плечи медиков и социальные службы. Хочу поблагодарить вас за десять месяцев самоотверженного труда. Огромное спасибо хочу сказать также волонтерам, которые взяли на себя помощь социально не защищенным слоям населения, одиноким гражданам, – сказал мэр курорта.Мероприятия по борьбе с пандемией на курорте продолжаются. В Сочи сейчас развернуто 820 коек в ковидных госпиталях.Как считают специалисты, этого достаточно, чтобы обезопасить сочинцев и гостей города. – Все меры, предпринимаемые в Сочи с начала пандемии, позволили защитить градообразующую санаторно-курортную отрасль.- С начала года мы приняли уже более пяти миллионов туристов, успешно завершили летний курортный сезон и дали старт зимнему сезону. Уверен, что проведем его на самом высоком уровне и оправдаем все ожидания наших гостей, – подчеркнул Копайгородский.Сочи в 2020 году активно работал над реализацией пяти национальных проектов: «Образование», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Демография» и «Здравоохранение».Отрасль образования успешно справилась со всеми вызовами 2020 года, четко организовала учебный процесс в условиях пандемии коронавируса.Несмотря на необходимость весной перейти на дистанционное обучение, школьники и студенты смогли завершить год с хорошими показателями. 24 выпускника получили наивысшие результаты по семи предметам школьной программы. 218 выпускников награждены медалями «За особые успехи в учении». 46 сочинских педагогов стали победителями и призерами профессиональных конкурсов краевого и федерального уровня. Продолжается и строительство ряда крупных объектов образования.– В этом году началось строительство школы на Мамайке – это долгожданный проект, реализации которого местные жители ждали более 20 лет. Сейчас в Сочи возводятся блоки на 400 мест к трем школам. Ведется строительство дополнительных блоков детских садов на 80 мест каждый. На 2021 год муниципалитетом запланировано проектирование семи новых объектов образования: четырех детских садов и трех школ. В планах на ближайшие 5 лет – строительство 20 социальных объектов отрасли образования, – рассказал глава города.В этом году проведён текущий ремонт в девяти учреждениях культуры Сочи. В рамках государственной программы Краснодарского края «Развитие культуры» проводится капитальный ремонт в двух сельских домах культуры. 100-летний юбилей отметили Музей истории города-курорта Сочи и библиотека в Красной Поляне. Для управления молодежной политики следующий год станет серьезным вызовом: в Сочи будет проходить Год молодежи. Уже разработан календарный план мероприятий.– Следующий год объявлен в Сочи Годом молодежи. У нашей команды есть желание и интеллектуальные ресурсы, чтобы сделать его именно таким, каким его хочет видеть наша сочинская молодежь, вовлечь молодых сочинцев в процесс развития города, – заявил Алексей Копайгородский.В Сочи созданы условия как для профессиональных занятий спортом, так и на придомовых площадках. Более 11 тысяч горожан занимаются в спортивных школах и секциях. В 2020 году местные спортсмены завоевали более 1200 наград на всероссийских и международных соревнованиях. В рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в этом году удалось отремонтировать 85 дорог.Пассажирские предприятия Сочи провели большую работу по модернизации подвижного состава и обновили 360 транспортных средств, приобретено 30 новых автобусов. Сочи удалось избежать и серьезных проблем с бюджетом. К концу года прогнозируемая сумма собственных выпадающих доходов составила всего около 100-150 миллионов рублей, что позволило в полном объеме исполнить бюджет города Сочи в 2020 году.– Уже принят бюджет на следующий год, он будет социально ориентированным, – сказал мэр Сочи.В Сочи удалось ввести в эксплуатацию 8 крупных долгостроев. Более 1600 дольщиков получат свои квартиры до конца года.– В 2020 году разработаны и внесены важные изменения в Правила землепользования и застройки, документ утвержден депутатами Городского Собрания Сочи. В конце года на последней сессии ГСС принято стратегическое решение о запрете строительства многоквартирных домов без социального обременения, – подчеркнул Алексей Копайгородский.