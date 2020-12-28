В Краснодаре идут последние приготовления к строительству новой трамвайной линии, которая протянется от улицы Солнечной до улицы имени Петра Метальникова. Сейчас идет конкурс, по итогам которого определится подрядчик. Планируется, что работы начнутся уже в середине января, а стройка продлится весь 2021 год.- Работы начнутся с кольца на улице Солнечной. Его разберут, чтобы перенести коммуникации. В связи с работами будут изменения в движении транспорта общественного и личного, - анонсировали в городском департаменте транспорта.Точная дата начала ограничений станет известна после определения подрядчика, но уже ясно, что масштабные работы невозможно провести без перекрытия улиц. Они продлятся около трех месяцев.Самое важное изменение коснется улицы Московской. Ее полностью перекроют перед улицей Солнечной со стороны Зиповской. Проехать можно будет до последнего разворота, дальше движение будет запрещено.Со стороны улицы Петра Метальникова по Московской можно будет повернуть направо на улицу Солнечную. Движение прямо полностью ограничат.ОБЪЕЗД ДЛЯ ВОДИТЕЛЯВодителям рекомендуют для объезда использовать улицы Карякина, Байбакова, Котлярова, Зиповскую и Российскую.КАК ПОЕДУТ АВТОБУСЫ52 автобус не изменит свой маршрут. А маршруты 21,62,78 и 93 пойдут по улицам Карякина и Байбакова к Солнечной.Со стороны улицы Петра Метальникова маршруты 21,62,78 и 93 будут следовать по Московской до Солнечной, далее на Солнечной будут разворачиваться на пересечении с улицей Тополиная аллея и далее по Московской. 56 автобус проследует по Карякина, Байбакова на Солнечную.НОВЫЙ ТРАМВАЙНЫЙ МАРШРУТИз-за того, что на пересечении улиц Солнечной и Московской разберут трамвайное кольцо, то временно изменится и движение трамвайных маршрутов.Трамваи под номерами 5,21 и 22 будут следовать до конечной остановки на улице Декабристов. Маршрут 15 временно отменят, так как он будет дублировать маршрут номер 1.Трамвай номер 8 будет следовать от ХБК до улицы Колхозной.- На время ограничений для удобства жителей улиц Московской и Музыкального микрорайона будет введен челночный трамвайный маршрут номер 0. Он будет следовать от улицы Островского до улицы Солнечной, - рассказали в КТТУ. – Интервал движения составит три минуты.Билет, купленный в челночном трамвае, будет действовать и после пересадки по нужному маршруту. Также в обратном направлении в вагоне номер 0 после пересадки покупать дополнительный билет не потребуется.УЛИЦУ ПЕТРА МЕТАЛЬНИКОВА СУЗЯТВ районе нового магазина «Табрис» на улице имени Петра Метальникова развернется строительство подземного перехода.Здесь полного перекрытия проезжей части не будет. Движение ограничат на несколько месяцев по половине улицы, после ее открытия работы начнутся на другой половине.- Мы призываем заранее планировать маршруты с учетом предстоящих ограничений. Водителям рекомендуют использовать Ростовское шоссе и улицы Дзержинского для въезда в город, а жителям прилегающих районов пользоваться общественным транспортом, - сообщили в городском департаменте транспорта.За ситуацией будут следить в городском Центре мониторинга движения и транспорта, в случае необходимости регулировать движения будут сотрудники ГИБДД.