В канун самых светлых праздников в году любые мечты и желания обязательно должны сбываться. Ведь только когда чудеса случаются, мы начинаем по-настоящему в них верить. Доставить настоящую радость деткам-сиротам, инвалидам и малышам, оставшимся без попечения родителей, смогли сотрудники Туапсинского НПЗ.Выступить в роли Деда Мороза и подарить настоящий подарок смог любой желающий. Вместо нарядных шаров и гирлянд елку, установленную на проходной административного здания предприятия, украшали открытки с надписью: «Мечта ребенка» и «Мечта детского дома». Все, что требовалось от заводчан, - выбрать открытку, приобрести предметы из списка и передать для дальнейшей отправки в детские дома.- Из года в год сотрудники сами проявляют инициативу к участию в акции «Елка желаний». Открытки разобрали с невероятной скоростью, буквально за два дня. И даже когда их уже не осталось, многие продолжали интересоваться, как и где можно получить список нужных вещей. - рассказывает координатор сбора подарков на ООО «РН-Туапсинский НПЗ» Анна Шмидт.Благодаря ежегодной традиционной акции «Елка желаний» в преддверии новогодних праздников малыши Ахтырского и Афипского детских домов получат подарки с самым необходимым для них и для учреждений.Малыми усилиями каждого из нас в Новый год засияют улыбки на лицах тех, кто так нуждается в помощи и чуде!