Жители Краснодарского края уже привыкли к нехарактерно теплым температурам воздуха зимой. Но все же снега в новогоднюю ночь хочется всем, на юге в этот день белого покрова не было уже несколько лет. Метеорологи и в этот раз развеяли надежды – снежинок в регионе 31 декабря не будет, а 1 января 2021 года и вовсе встретит Кубань несвойственными показателями на градуснике – столбики местами по краю поднимутся до +15.- 31 декабря осадков не будет, температура воздуха в новогоднюю ночь будет на комфортных отметках со знаком плюс. Днем по краю ожидается около 10-12 градусов. 1 января в регионе также будут достаточно высокие температуры для января. Днем столбики термометров поднимутся до 13-15 градусов, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» начальник отдела мониторинга и прогнозирования ГКУ КК «ТЦМП ЧС» Александр Колесник.По данным метеоролога, в первую половину праздничных январских дней в Краснодарском крае ожидается довольно устойчивая солнечная погода. Но с 3 числа усилится ветер.- С 1 по 5 января ночные температуры будут держаться в районе 1-3 градусов, дневные – 6-9 градусов. С 3 по 6 января порывы ветра могут достигать 15-17 м/с, - добавил специалист по прогнозированию.Если первые дни января будут очень теплыми, то со 2 по 10 число начнет холодать – каждый день мы будем терять по 1-2 градуса. Также в этих числах возможно натекание облачности.После 10 января можно говорить только о предварительных прогнозах, которые собираются на основе прошлогодних лет. В целом температура воздуха в январе будет немного выше средних показателей многолетних температур.- Если мы возьмем тренд на активное понижение температуры, то облачные поля не заставят ждать снега. Прогноз предварительный, будем ждать, что нам преподнесут в небесной канцелярии, - сказал Александр Колесник.Исходя из данных погодных агрегаторов, которые настроены по среднестатистическим данным, снег в регионе можно ждать с 16 по 20 января, а также к 25 по 28 число. Также по усредненной информации 11, 17-18 и 20-23 января могут идти дожди. Температуры месяца будут колебаться в районе 5-8 градусов, по ночам опускаясь максимум до -3.