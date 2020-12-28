Сейчас 28-летний Александр Пушков – один из самых популярных шеф-поваров России. О нем узнала вся страна после проекта «Адская кухня», который выходит на телеканале «Пятница». И именно краснодарец стал победителем этого шоу.Хотя поваром стал всего четыре года назад. Но кулинарные способности у Александра прослеживались, что называется, с детства. Еще до переезда в Краснодар.- Я жил с бабушкой и дедушкой в поселке Донском в Ростовской области, - рассказывает парень. - Пока сверстники рубились в приставку, я днями проводил с бабушкой на кухне, пока дедушка смотрел телевизор. Она готовила. Я смотрел. Когда они уходили на работу, я повторял рецепты бабушки по памяти. Пек пироги, булки в тех же пропорция. Но я не учел, что бабушка готовила на семью, я – на себя.Выкидывать кулинарные шедевры 7-летнему Саше было жалко. Поэтому он сметал все в одиночку.- Бывало, что даже жалел: тошнило безумно, - смеется парень - Съесть все надо было до возвращения бабушки. Первое блюдо запомнил на всю жизнь: это были вафли с заварным кремом.КАКАЯ КУХНЯ? СПЕЦНАЗПосле школы Пушков поступил в колледж. Учился проектировать поезда. Но работать по профессии не стал. Ушел в армию.- Я несколько лет занимался армейским рукопашным боем. Тренер всегда говорил, что служить в элитных войсках – круто. Я дал себе обещание, что попаду туда. Поправил здоровье, сделал зубы. Когда приехал в часть и увидел летучих мышей, понял, что попал, куда нужно, – говорит Александр.Его не пугали ни боевые точки, ни тяжелые сборы. Офицеры это оценили. Они возлагали на парня надежды. После года службы Александру предложили служить по контракту, он отказался. И ушел работать на секретную службу, но через время его сократили.- И когда я остался без работы, понял, что ничего не умею, - рассказывает Пушков. – Так я снова начал собирать документы для военной службы, планировал уехать в Севастополь из родного поселка. Но сначала поехал к другу в Краснодар. И мы так с ним отдохнули, что закончились все деньги. И я пошел в кафе устраиваться официантом, соврав, что имею большой опыт.Парня взяли. Проработав около месяца, его позвали уже на должность администратора. Правда, в ресторан в Ростове.- Я обрадовался, но попросил отправить меня подальше от центра, где у меня не было бы знакомых, - смеется Александр. – А когда приехал, мне уже не хотелось быть администратором. Я часто бывал на кухне: то заказы забирал, то просто задерживался, пока не было работы. Я видел поваров. Это была магия, и она меня заколдовала!ПОВАР БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯКогда Пушков попросился на кухню, шеф рассмеялся.- Он покрутил пальцев у виска и сказал, что администратором у меня зарплаты все же больше, чем на кухне, - продолжает Пушков.После четырех дней стажировки Александр впервые отработал полную смену. Его хвалили официанты, но не любили новые коллеги-повара.- Каждый день мне говорили, что это не мое, мне надо искать что-то другое, зачем я вообще пришел сюда. Они не верили, что я кайфую на кухне! Мне нравятся звуки кухни, – говорит Александр.Спустя 3 месяца терпение Пушкова лопнуло. Он уволился и решил: если в следующем заведении услышит то же самое, то уйдет из профессии. Уходить не пришлось. Та критика остается единственной для Александра за четыре года на кухне.- Мне говорили: так нельзя. Но я знаю, что и зачем делаю. Я иду за опытом. Я работал на круизном лайнере с немцами, ездил на Черноморское побережье в Сочи. Если я чувствовал слабину в кулинарном направлении, то сразу же искал заведения для восполнения пробелов, – объясняется Пушков.Александр не раз уходил с должностей шефа и су-шефа. Боялся забыть, каково это: работать своими руками и погибнуть как профессионал изнутри. Уже на следующий день он выходил на работу как обычный повар.Адской кухни» также не было в планах Александр. Мол, и опыта не хватало, да и желания заниматься этим не было. Изменила все настойчивость его жены Анастасии.- Мне друзья говорили, что я как бомба заряжаю всех энергетикой на кухне. Мне пора идти на проект. Я со скепсисов относился. Часто ловил депрессию, что мне не хватало опыта. Сейчас были похожие мысли. Я расстроенный пришел домой, сказал, что ничего не хочу. Жена говорит: «Сходи на адскую кухню». Я ответил: отстань, все, не хочу, – рассказывает Пушков.Утром Александр передумал. Понял, что ничего не потеряет. По пути на работу заполнил анкету. Некоторые пункты даже пропустил. Остаток анкеты заполнял уже на пороге заведения, где работал. Уже вечером Пушкову ответили. Он заполнил новую анкету, пообщался с продюсерами шоу по видео и даже отвез тестовое блюдо на кастинг в Москву.- Мне на работе приходит письмо. Мол, поздравляем, вы участник «Адской кухни». Я не поверил, позвонил жене. Говорю: бред какой-то. Она говорит: там же написано, что ты прошел. Я говорю: туда нельзя так попасть. Через пару дней мне звонят продюсеры и говорят: «Ты нормальный? Мы тебе пишем, какие документы надо отправить, а ты молчишь. Ты в себе вообще?», – так Александр узнал, что он участник шоу.Из-за шоу Пушков даже уволился с работы и улетел в Москву. Коллеги на работе все поняли и поддержали решение парня.- Бешеный ритм, недосып, стресс, нервы – это все дает эмоций для шоу, – делится Александр.Больше всего на шоу Пушкова воодушевляло отношение ведущего проекта Константина Ивлева. Он постоянно давал участникам практические советы. Чаще всего делал это за пределами съемной площадки.- Каждый раз перед сном я мечтаю. Представляю себе что-то несбыточное, лежу и думаю, как это круто выглядит в фантазиях. Перед проектом я лежал и представлял, как победил на «Адской кухне». Как стою перед Ивлевым с чеком. Я мечтал об этом. Когда передо мной в финале открылась дверь, когда я вышел, я не поверил в происходящее. Я не понимал ничего. Осознание, что я выиграл, пришло, когда смотрел финал шоу по телевизору. Это было чем-то волшебным, – признается Пушков.Во время шоу Константин Ивлев не раз отстранял Пушкова от кухни. Он отправлял его на упаковку блюд для доставки, общался лично, успокаивал. Так шеф давал Александру отдых.- Я плохо делегирую свои обязанности на кухне. Мне казалось, что если я чего-то не сделаю, этого не сделает никто. Я брался за огромное количество работы. На проекте было то же самое. Я заканчивал свое блюдо и помогал участникам. Ивлев сказал: «Саш, я был таким же, как ты. Я хотел сделать все и за всех. Мне казалось, без меня ничего не получится. Если бы я так работал и дальше, я бы сошел с ума через два месяца», – рассказывает Пушков.Так Ивлев научил Пушкова доверять команде и не проводить сутки на кухне. Сейчас «директ» инстаграма Александра завален предложениями по работе. Открывать свой ресторан парень не планирует. Сейчас он трудится в заведении в парке Краснодар и привыкает к новой жизни.- Я не чувствую себя звездой. С нами на проекте работали психологи. Они говорит: «Саша, просим, только не зазвездись, а то с вами потом невозможно общаться». Я не такой. Я простой парень. Я с радостью общаюсь с людьми на улице, когда меня узнают, – рассказывает Пушков.Александр признается, что люди еду на встречу с ним из других городов.- Недавно люди приезжали из другого города. Мы встретились. Два часа гуляли по торговому центру, общались, – говорит победитель «Адской кухни».Александр не скрывает, что дома готовит жена. Она может спросить, как сделать блюдо вкуснее и лучшее. Пушков никогда не вмешивается в процесс. Помогает только когда приезжают гости и нужно накрыть большой стол. Тогда процессом рулит он.- Я всеядный. Я жил с дедушкой. У нас люди начинают перебирать еды, когда у них есть возможность. У меня ее в детстве не было. Дедушка покупал дачные сосиски. Они стоили 30 рублей за килограмм. Ими еще котов кормили. Так мы с дедушкой их ели. Они отдавали чесноком. Постоянно что-то твердое внутри попадалось. Но я это было так вкусно! Я до сих пор кайфую и беру недорогие соски, – резюмирует Александр.В Краснодаре Пушков переехал из-за роста. Он понимал, что после проекта будет выхлоп. Но не знал, что он получится таким большим. Сейчас Александра зовут на дегустации, приглашают на мастер-классы, а он учится жить в новом статусе, который не хочет признавать.