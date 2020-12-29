«Комсомольская правда» - Кубань» продолжает следить за новостями о коронавирусной инфекции в Краснодарском крае. По данным на 29 декабря 2020 года, в регионе заразились еще 181 человек, среди них 12 детей.- В тяжелом состоянии на ИВЛ находятся 144 пациента, - уточняют «Комсомольской правде» - Кубань» в региональном оперштабе Краснодарского края.Число жертв коварной инфекции выросло до 888. За последние сутки скончались 12 пациентов, среди них - четыре женщины в возрасте от 38 до 50 лет.Эпидситуация в Краснодарском крае напряженная, но, как говорят санитарные врачи, по-прежнему под контролем.В Сочи, куда рванули тысячи туристов, принимаются все меры, чтобы сдержать инфекцию. Так, на курорте разворачивают дополнительные койки для больных коронавирусом. Отделение для приема пациентов с диагнозом COVID-19 подготовили на базе сочинского кожно-венерологического диспансера. Медучреждение обеспечено необходимыми медикаментами и средствами индивидуальной защиты. Сотрудники еженедельно сдают ПЦР-тесты.КОНКРЕТНОКоронавирус в Краснодаре 29 декабря 2020В Краснодаре за минувшие сутки зафиксирован 61 новый случай заболевания.Коронавирус в Анапе 29 декабря 2020В Анапе положительный тест на коронавирус получили пять человек.Коронавирус в Сочи 29 декабря 2020В Сочи COVID-19 подтвердился у 27 пациентов.Коронавирус в Геленджике 29 декабря 2020В Геленджике за последние 24 часа никто не заразился.Коронавирус в Туапсе 29 декабря 2020В Туапсинском районе выявлено 8 новых случаев заболевания коронавирусом.Коронавирус в Ейске 29 декабря 2020В Ейском районе за минувшие сутки - 4 заболевших.