Блогер, путешественник и спортсмен Виталий Черкасов проехал 65 км на велосипеде, чтобы нарисовать на карте человека, справляющего нужду. Таки образом, он хотел привлечь внимание к проблеме загрязнения главной реки региона- С Новым Годом, Краснодар! Прекратите гадить в Кубань! – написал он на своей странице в Instagram.Виталий Черкасов говорит, что проехал на велосипеде на злобу дня, года, и похоже десятилетия. Он считает, что в 2020 году краснодарцы увидели масштаб экокатастрофы в Кубани. Обмелевшая река захлебывалась в сливаемых фекальных массах и отходах.- В Краснодаре 23 выпуска ливневых вод в Кубань без очистных сооружений. Основные магистральные коллекторы ливневой и фекальной канализации построены до 1976 года, когда эти сети вообще не разделялись, и сейчас аварийные, - описывает ситуацию спортсмен.По его словам, значительная часть города не канализирована в принципе. Идут регулярные сбросы отходов через ливневку в Кубань, загрязняются подземные воды, разрушаются фундаменты зданий и основания дорог.- При этом у города нет земельных участков для размещения локальных очистных сооружений на выпусках в реку. И нет бюджета на эти проблемы - нужны десятки, а то и сотни миллиардов рублей, - продолжил велосипедист.Он отсылает к стратегии развития краевого центра до 2030 года, где говорится, что более 50 процентов сетей канализации Краснодара требуют замены.- Проблема сама рассосется? Будем делать вид, что всё бодрячком? Или пора кричать? - задает острые вопросы блогер.«Комсомольская правда» - Кубань» неоднократно поднимала проблему сброса стоков в Кубань. Этим летом корреспондент газеты прошел по высохшим берегам в районе «Моста поцелуев» и стал свидетелем, что четыре трубы сливают нечистоты в реку. Когда Кубань обмелела, стало видно, что в нее течет.И гулять по набережной сложно из-за смрада, который тут витает. Ведь течет в реку какая-то вонючая серая жижа.В последние годы главная река региона в районе Краснодара просто превратилась в какую-то помойку. Об этом говорят не только многочисленные трубы, по которым в водоем сливают нечистоты, но и кучи мусора, оставленные людьми на высохших берегах.Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что в Краснодаре ликвидировали аварию, из-за которой стоки попадали в реку Кубань. В городе выявлено около 300 незаконных врезок в ливневую канализацию.