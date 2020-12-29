Врач Алексей Малахов почти девять месяцев борется с пандемией коронавируса в Красноармейской ЦРБ. Он терапевт и инфекционист-рентгенолог. Медик испытал на себе гланый ужас ковидного госпиталя: человеческие страдания и смерть.- Ни за что бы не подумал, что пандемия коронавируса затянется на такой долгий срок. Когда мы заступали на работу в госпиталь в апреле, все было тихо и спокойно, - признался Алексей Малахов. - Как и мои коллеги не сомневались, что пандемия скоро стихнет, и мы вернемся в свои семьи. Тогда еще никто еще не осознавал, как далеко все может зайти.По его словам, за время пандемии COVID-19 продемонстрировал, на что способен. Врач сравнил новую инфекцию с оспой.- Очень тревожит масштаб пандемии и непредсказуемость нового вируса. Он — вездесущий и смертельно опасный. Не получается сделать даже примерный прогноз, когда смертельный недуг потеряет силу, - делает вывод инфекционист-рентгенолог.Он обратил внимание, что тяжелых больных становится больше с каждым днем. в среднем на одного врача приходится от 50-70 зараженных. Каждый день в больницу поступают по 40 новых пациентов.- Профессия врача в госпитале, увы, превратилась в рутину. Хотя именно здесь, как нигде, медики проходят своего рода естественный отбор. Тот, кто не находит в себе сил не только лечить, но и понимать чужую боль, не задерживается в инфекционном отделении, - подытоживает Алексей Малахов.Он рассказал, что за восемь месяцев изменилось многое — схема лечения, количество больных, штат сотрудников. Только главная трагедия «красной зоны» остается неизменной - переживать смерть пациентов не стало легче.- Был у нас в госпитале особенно трагический и необъяснимый случай. К нам поступила семья — мать, отец и сын, все трое с поражением легких. Мужчина выздоровел, а его жену и сына спасти не удалось. Чувство опустошения после этого не проходило очень долго, - поделился Алексей Малахов.Врач постоянно спрашивает себя: почему так все несправедливо с этой пандемией? Не должны каждый день умирать люди, которым бы еще жить и жить, если бы не коронавирус.- От таких мыслей, конечно, можно, сойти с ума. Медработник не должен тратить время на переживания: нельзя терять ни минуты, нужно к другим больным, которым еще можно помочь. Наверное, этот бешеный темп работы и помогает нам держать себя в руках, - сообщил инфекционист-рентгенолог газете «Голос правды» Красноармейского района.