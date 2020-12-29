Грядущий новый, 2021 год, Кубань будет встречать «по-ковидному»: Дед Мороза со снегуркой на площадях не встретишь, большинство мероприятий перевели в онлайн-формат. Елки, конечно же, поставили – каждый вечер мерцающие деревья радуют глаз жителей. Но традиционных концертов около них не будет. Все это – требования Роспотребнадзора. В городе сохраняется запрет на массовые мероприятия, причем по 31 декабря включительно. А если так, значит, людей в праздничную ночь будет намного меньше. И необходимости в ночных автобусах, троллейбусах и трамваях нет.- Продление работы городского общественного транспорта в Новогоднюю ночь и Рождество не планируется, - уточняют в мэрии Краснодара. - В период новогодних праздников транспорт будет курсировать как в любой другой выходной день.Так что рассчитывать жителям кубанской столицы придется либо на свои ноги, либо на такси.Такая же ситуация и в Сочи. Несмотря на то, что встречать Новый год на курорт приехали тысячи туристов, запреты здесь никто не отменял. Шумных хороводов здесь точно не будет.- В связи с коронавирусными ограничениями продлевать работу общественного транспорта не будем, - сказал заместитель директора департамента транспорта и дорожного хозяйства Вячеслав Бауэр.Кто решит покататься по ночному Сочи 1 января, придется раскошелиться на такси.А в Новороссийске 31 декабря общественный транспорт будет работать в штатном режиме.- Перекрывать дороги в этом году не планируется, потому что все праздничные мероприятия отменены в результате «ковидных» ограничений, - говорят в администрации Новороссийска. - В связи с этим режим работы и маршруты общественного транспорта меняться не будут.1 января 2021 года транспорт также будет перевозить пассажиров, как обычно, без изменений в расписании.