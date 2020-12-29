Похоже, природа на Кубани слегка промахнулась, вывалив весь зимний запас волшебства на две недели раньше предновогодья. На небе ни облачка, а теплое солнце вынуждает и вовсе забыть о календаре в пользу весны. Какой же будет погода в новогоднюю ночь 31 декабря 2020.Итак, самый суетливый, но, к счастью, теперь тоже выходной день в году не удивит погодой. Тепло пришло на Кубань в конце прошлой недели и пока не собирается покидать южный регион.- 31 декабря будет без осадков, температура воздуха в новогоднюю ночь будет держаться на комфортных плюсовых отметках. Днем по краю ожидается около 10-12 градусов, ночью чуть ниже, но тоже плюс, - сообщили \\"КП\\" - Кубань\\" в краснодарском росгидромете.Такую бы погоду для гуляний под многочисленными нарядными елками кубанских городов. Но они под запретом из-за пандемии. Но ничто не мешает жителям края выйти в самом нарядном на свои балконы и ощутить легкое дыхание нового 2021 года.