Футболисты «Краснодара» ушли на зимние каникулы. Команда возобновит тренировки уже после Нового года. Удержать внимание болельщиков в зимний период – самая сложная задача для клуба.«Краснодар» с ней пока справляется. Клуб публикует подборку лучших фотографий сезона, видео с новогодними поздравлениями игроков и освежает линейку товаров в клубном магазине.Мы собрали пять самых неожиданных слотов, которые можно приобрести в фан-шопе «быков».Подарочная коробка«Краснодар» выпустил новогоднюю коллекцию, куда вошла пустая подарочная коробка. Производитель отмечает, что она выполнена в ярком дизайнерском стиле. Продается коробка в разобранном виде.Цена: 200 рублейМаска для снаМаска для сна – не самый популярный аксессуар для россиян. Однако спрос на него есть. Маска для сна вошла в новогоднюю коллекцию фан-шопа «быков». Как и коробка, она выполнена в дизайнерском стиле.Одна часть маски сделана в черно-зеленом тартане (шотландский орнамент), вторая – в классическом стиле.Цена: 700 рублейНосок для подарковНоски для подарков стали рождественской традицией. Она давно популярна в США. Последние годы она появилась в России. Футбольный клуб «Краснодар» не обошел эту тему и презентовал фирменный носок для подарков.Он так же выполнен в дизайнерском стиле. Часть линейки создана в черно-зеленом тартане, часть – в классике. Отмечается, что носок идеально украсит любой интерьер.Цена: 1 500 рублейСкейтбордСамый неожиданный слот в клубном магазине. Скейтборд получил большие колеса 22-дюймовую деку. Он «идеально подходит» для катаний в городских парках. Отмечается, что доска надежна и легка и способна выдержать человека массой до 80 килограммов.Цена: 1 950 рублейРаскраска в тубусе«Краснодар» не стесняется экспериментов. Этой зимой «быки» презентовали раскраску в тубусе. Это «иллюстрация современных художников с насыщенным сюжетом» с большим количеством мелких деталей.На картине изображен стадион и клубный автобус «Краснодара», парк рядом с ареной и толпы болельщиков. Отмечается, что товар подойдет взрослым и детям, а раскрашивать рисунок лучше карандашами или фломастерами.Цена: 1 200 рублейТакже в магазине можно найти шарфы трехлетней давности. Они идут со скидкой. Например, приобрести шарф 2017 года – тогда «быки» играли в Лиге Европы – можно всего за 700 рублей, 2020-го – на 50 рублей дороже.Что продают другие клубы«Зенит» выпустил коллекцию СИЗов. Здесь антисептик, влажная салфетка, и восемь видов масок. Также у петербуржцев появилась в продаже пустая новогодняя коробка.«Спартак» презентовал коллекцию кастомных зажигалок, игровых приставок и ароматизаторов для машины. Также красно-белые уже не первый год продают наборы для гольфа и детские кресла для автомобиля.«Локомотив» пошел дальше. Столичный клуб выпустил набор банных принадлежностей и коллекцию термочехлов для кружек.