В станице Староминской на Кубани на местном железнодорожным переезде жители обнаружили взрывное устройство несколько странного вида. Самодельную бомбу случайно нашёл один из дорожных рабочих.Найденная конструкция состоит из баллона для газовой горелки и двух прикрепленных к ней бутылок с бензином и соляркой.Устройство было приклеено изолентой к опоре моста недалеко от станции Староминская.Движение поездов по этому направлению было приостановлено, на место прибыли взрывотехники ФСБ. Служебная собака при этом почуяла содержание взрывоопасной смести внутри предмета.- Специалисты ФСБ успешно обезвредили устройство,- сообщает источник в ведомстве.Как сообщается, движение поездов в районе Староминской уже возобновилось в обычном режиме.