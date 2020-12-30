После того, как в крае отменили массовые гуляния, которые намечались в новогодние каникулы, встал вопрос - а как праздновать? На площадях никаких хороводов и концертов. В главную ночь года даже поднять бокалы в ресторанах не получится — до полуночи все клубы должны закрыться и попрощаться с посетителями. Мы узнали, как провести длинные выходные интересно и с пользой для себя и близких.Катаемся на собачьей упряжкеНа Кубани одновременно можно и прогулкой у моря насладиться, и со снежной горки прокатиться. Главное найти, где в зимнюю сказку окунуться. Высокие сугробы с начала декабря лежат в Лаго-Наки. Варианты безграничны - проехаться на санках, промчаться на лыжах или... на собачьей упряжке. Экскурсионный маршрут проходит по безопасной, подготовленной трассе. Начинается он от деревянной арки КПП «Лагонаки» на высоте 1800 метров над уровнем моря.- С собаками работают настоящие знатоки заповедника, которые не только мастерски управляют упряжками, но и за время катания расскажут про собак и природу, ответят на все интересующие вопросы об истории, животных и растения нашего заповедника, - говорят в Кавказском заповеднике. - Одновременно стартуют две упряжки по 6 собак. Работают они с 11-00 до 13-00, поэтому предварительная запись обязательна.Прокатиться с видом на горы можно и в горах Сочи. Настоящие сибирские хаски готовы промчаться с теми, кто приедет на отдых в «Розу Хутор» и «Красную Поляну».КОНКРЕТНОЛагонаки, район Азишской пещерыТел.: 8-903-46-54-222. Стоимость катания 15 минут – 1500 рублей (1 взрослый либо двое детей).Роза Хутор, высота 1100 метров у Верхнего озераТел.: 8 (962) 887-81-21 Катание на собачьей упряжке, 1 круг — 2000 рублей для взрослых, 1500 рублей — для детей.Красная Поляна, высота 960 метровТел.: +7 938 468-63-08Катания на собачьих упряжках (3-5 минут) - взрослый билет 1500 рублей, детский билет — 1000 рублей.С ветерком — на конькахЗима редко радует жителей кубанской столицы настоящими морозами. О том, что приближается Новый год, краснодарцам напоминает лишь праздничное убранство и главная елка на площади. Зарядиться праздничным настроением поможет ледовый каток. Для любителей коньков открыта арена в Северском районе. Там кататься можно с самого утра и до вечера — места, как говорится, хватит всем.А, если вы любитель живописных панорам, тогда вам в Абрау-Дюрсо. Именно здесь открылся каток с видом на озеро и горы. Площадь арены - аж 400 квадратов. А покрытие произведено по новейшим технологиям и дает возможность тренироваться как любителям, так и профессионалам.НА ЗАМЕТКУАдрес: Новороссийск, село Абрау-Дюрсо, парк Абрау, Большой шатерТел.: 8 (800) 100-9-100Цена катания (сеанс 40 минут) для взрослых - 250 рублей, для детей - 150 рублей.Стоимость проката коньков - 150 рублей.Адрес: станица Северская, ул. Энгельса 81Тел.: 8-918-997-72-51Цена катания (сеанс 60 минут) для взрослых - 300 рублей, для детей - 200 рублей.В стоимость одного часа катания уже включена аренда одной пары коньков.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИНА В ЭТО ВРЕМЯВ «Атамани» покажут новогодние и рождественские традиции казаковСо 2 по 17 января выставочный комплекс «Атамань» запускает специальную новогоднюю программу. Гостей ждут хаты атамана и писаря, подворья «Грамотейня» и «Дымарня», мастер-классы и сюрпризы - Экскурсанты почувствуют атмосферу зимней казачьей станицы, согреются травяным чаем у горящей русской печи, узнают, как казаки Рождество встречали, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань»в пресс-службе «Атамани». – Кроме того, гости смогут провести эффектную фотосессию в колоритных фото-зонах. Школьников пригласят на урок в казачий класс, где письмо Деду Морозу пишут настоящим пером. Можно будет изготовить своими руками свечи из вощины или травяную куклу, погадать на прялке и запустить печатный станок 17 века. Экскурсия завершается в подворье «Цыбулька» росписью памятных пряников.Адрес: Темрюкский район, станица Тамань, улица Лебедева, 102Тел.: 8 (988) 350-31-22Цена билета для взрослых — 400 рублей, для детей — 250 рублей. Изготовление свечей из вощины - 50 рублей, создание глиняных изделий на гончарном круге - 150 рублей, роспись пряников - 50 рублей.КСТАТИ1 января в Краснодаре проведут «Новогодний забег»Пробежка вместо оливье ждет жителей кубанской столицы в первый день нового 2021-го. Несмотря на коронавирус, спортивное мероприятие, ставшее уже традицией для горожан, решили провести. Правда, с некоторыми ограничениями.- Забег пройдет с раздельным стартом, но по-прежнему в праздничных новогодних костюмах, - говорят организаторы. - Участники пробегут по центру Краснодара. На утренний праздничный забег приглашают всех желающих. Краснодарцам предлагают пробежать символичные 21 км или 2 км 21 метр в ярких костюмах.- В этом году нас ждет новый формат: Дед Мороз с флагом пейсмейкера будет вести вас в составе небольшой группы с темпом, который вы выберете, - добавляют организаторы.Участие - бесплатное. Забег пройдет по центру Краснодара. Сбор участников в 10:00 на Кубанской Набережной 1/0.