Во время нынешних, весьма длительных новогодних каникул на \\"Краснодаре\\" увидеть премьеры программ , а также любимые отечественные и зарубежные фильмы и сериалы. Для самых юных зрителей выделен целый день, с мультфильмами и детскими сериалами. Посмотреть их можно, нажав «22 кнопку» на телевизионном пульте или зайдя в «прямой эфир» на сайте.А новогоднее настроение для телезрителей начнёт создавать программа «Налегке», в которой ведущие обещают провести розыгрыш сразу трёх путёвок на уикенд. Так что поезти может в данном случае каждому зрителю. Начало 30 декабря в 18.35. А все серии этой программы легко можно найти на ютуб-канале «Ваш Краснодар».31 декабря журналисты канала подведут итоги года в 13.30, после программа предлагает накрывать новогодний стол в компании мужчин со шпагами и высоким чувством долга. В 14.05 будут показаны все серии фильма «Гардемарины вперёд», а сразу за ним – милое предновогоднее кино с пятью совершенно разными историями москвичей - «До нового года осталось…». В канун наступления 2021 года пожелания краснодарцам прозвучат от представителей власти. Трансляцию обращения председателя городской Думы Веры Галушко пройдет в 20.25; мэр Краснодара Евгений Первышов обратится к горожанам в 21.55; губернатор Кубани Вениамин Кондратьев поздравит жителей региона в 23.45.Музыкальная новогодняя ночь стартует в 22.00 с праздничных концертов «22 поздравления» и продлится до самого утра. Вместе со зрителями новый год встретят артисты ансамблей «Криница», «Родник», «Скрыня» и «Гильце»; вокалисты хора краснодарской филармонии; музыканты кубанского духового оркестра, биг-бенда Георгия Гараняна, городского музтеатра. Весь новогодний огонёк вместе с артистами развлекать телезрителей будут ведущие телеканала «Краснодар» Евгений Бондарь и Елена Головкова.Для того, чтобы родители смогли выспаться, а не развлекать с раннего утра своих малышей, 1 января с 7.00 на телеканале «Краснодар» начинается детский день с мультфильмами в ассортименте, включая такие мультсериалы, как «Король слон» и «Братья Медведи: Тайна трёх миров». В 17.30 на канал снова вернётся музыка в виде караоке и повтора концерта «22 поздравления». После этого можно будет увидеть новогоднюю историю, которая случилась со Славой Белкиным, решившим подработать Дедом Морозом. Что же с ним произошло, можно узнать, включив телеканал «Краснодар» 1 января в 21.50 из кинофильма «Праздник взаперти».Начиная со 2 января и в течение праздничной недели, в одно и то же время запланирован показ сериалов «Сесиль в стране чудес» и «Кумир», их можно посмотреть в 10.05 и 11.30 соответственно. За музыкальную часть 2 января отвечает «Юбилейный вечер Юрия Николаева». С юбилеем народного артиста поздравят Валерия, Сергей Лазарев, Ани Лорак, Тамара Гверцители, Олег Газманов, Лепс и другие звёзды отечественной эстрады. Петь и танцевать под аккомпанемент нашего телеканала можно каждый праздничный день с 17.00.С 4 января только для зрителей телеканала «Краснодар» премьера программы, кулинарного шоу «Всякая кухнЯ». Справляться с готовкой, мягко говоря, не очень кулинарно одарённому ведущему Евгению Бондарю поможет краснодарский шеф-повар и известный весельчак Владимир Шабалин.\\"Изюминка\\" программы в том, что обычно все смотрят телевизор и повторяют за поваром. Тут же - живое общение. То есть профессионал готовит, а дилетант смотрит и повторяет.- Получается, я смогу сразу исправить ошибки, дать советы, даже какие-то секреты раскрою по приготовлению того или иного блюда. Мне кажется, что у нас получилось весело и задорно. Так что следите за новыми выпусками программы, будет много всего интересного, - рассказал Владимир Шабалин.Каждый день в 9.35 до 8 января, затем новые серии программы «Всякая кухнЯ» можно смотреть по выходным, и конечно на ютуб-канале «Ваш Краснодар». В 15.05 4 января на канале- сериал «Рождённая звездой» о жизни Эдиты Пьехи.Рождественский вечер начнется поздравлением митрополита Екатеринодарского и Кубанского Павла, а продолжится концертом Кубанского Симфонического оркестра – душевные, мелодичные и мягкие, как падающие снежинки мелодии не оставят никого равнодушными и наполнят сердце радостью от наступающего светлого праздника. Для детей телеканал «Краснодар» подготовил рождественский подарок. Совместно с артистами молодёжного театра пройдет показ сказки «Дары Волхвов», где в адаптированной форме рассказывается история Рождества.