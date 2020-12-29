У берегов одного из самых живописных озер Краснодарского края в Абрау собралось огромное количество карасей. Рыба выпрыгивает из воды прямо в руки.- Что это? Ее тонны! Прыгают друг на друге, сумасшествие какое-то, - говорят очевидцы необычного явления.Некоторые предположили, что вода в озере прогрелась до рекордных температур и рыбе некомфортно зимовать.Однако биологи считают, что дело не только в температурах, но и в периоде нереста у карасиков. Рыба плодится и размножается в огромном количестве прямо сейчас на глазах у изумленной публики.- Такое в природе встречается нередко. Это говорит о благоприятной обстановке для нереста, - рассказал \\"КП\\" - Кубань\\" Вениамин Голубитченко.В соцсетях шутят, что рыбий новогодний \\"корпоратив\\" получился очень впечатляющим и завидным. Главное, в момент веселья не попасться на удочку рыбаков!