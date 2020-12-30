В этом году черноморские курорты Кубани ожидают на новогодних каникулах пиковые нагрузки. Регион рассчитывает принять 400 тысяч отдыхающих. Поэтому праздничное убранство курортных зон особенное, оно оставить у гостей самые яркие впечатления.В центре Сочи, на площади Флага сияет елка в сто тысяч светодиодных лампочек. На макушке вместо звезды – цветок магнолии – символ курортного отдыха.Новогоднее дерево выполнено по специальному заказу. Помимо привычных игрушек, елку украшают оригинальные элементы декора.- Главная елка Сочи – одна из самых высоких в регионе, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе мэрии курорта. – Ее высотой 23,5 метра.В этом году на курорте был утвержден проект праздничного оформления в концепции «Сочи сияет». В качестве основного цвета выбран золотой. 500 мерцающих арок, консолей, гирлянд и фотозон установлены во всех районах города.Парк «Ривьера» не изменяет традиции – здесь наряжены не только елки, но и пальмы.Особенно ярким получилось украшение Красной Поляны – здесь на каждом курорте – своя елка с золотыми оленями особым шармом, который подчеркивает заснеженные вершины.На центральной набережной Геленджика - голографическая новогодняя елка, украшенная конфетами.- В этом году больших городских праздников не будет, с детьми общаться смогут только акте ры учреждений культуры, - рассказал мэр Геленджика Алексей Богодистов. - Отряд Дедов Морозов и Снегурочек снабдили подарками, проверили на отсутствие коронавируса и отправили к детям.Праздничное настроение создает и новогодняя ярмарка в центре курорта, где продают искусственные елки, игрушки, мишуру, гирлянды, подарки и сувениры с символом наступающего 2021-го года.На центральном пляже Анапы открылась первая лаунж-зона с диванами, горящими каминами, качелями и арт-объектами.- Центральная фигура – песковик - южный брат снеговика, слепленный из морского песка, - сообщили в пресс-службы администрации Анапы.Зеленая красавица украшена игрушками ручной работы местных мастеров. Особой атмосферности и праздничности добавляет вечерняя подсветка. Вся лаунж-зона освещена гирляндами в стиле лофт.