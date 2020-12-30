«Комсомольская правда» - Кубань» продолжает следить за новостями о коронавирусной инфекции в Краснодарском крае. По данным на 29 декабря 2020 года, в регионе заразились еще 190 человек, среди них 12 детей.- В тяжелом состоянии на ИВЛ находятся 144 пациента, - уточняют «Комсомольской правде» - Кубань» в региональном оперштабе Краснодарского края.Число жертв коварной инфекции выросло достигло более 900 человек. За последние сутки скончались 13 пациентов, среди них - четыре женщины в возрасте от 38 до 50 лет.Эпидемиологическая обстановка в регионе сложная, но санитарные врачи и власти решили наконец открыть кинотеатры.С 31 декабря жизнь в них закипит. Однако со строгими ограничениями - плотность зала во время показа не должна превышать 15 процентов, а расстояние между зрителями - не меньше 1,5 метров (если вы не члены одной семьи или компании). Санитайзеры и маски в этих условиях, разумеется, тоже должны наличествовать.КОНКРЕТНОКоронавирус в Краснодаре 30 декабря 2020В Краснодаре за минувшие сутки зафиксирован 61 новый случай заболевания.Коронавирус в Анапе 30 декабря 2020В Анапе положительный тест на коронавирус получили пять человек.Коронавирус в Сочи 30 декабря 2020В Сочи COVID-19 подтвердился у 27 пациентов.Коронавирус в Геленджике 30 декабря 2020В Геленджике за последние 24 часа никто не заразился.Коронавирус в Туапсе 30 декабря 2020В Туапсинском районе выявлено 8 новых случаев заболевания коронавирусом.Коронавирус в Ейске 30 декабря 2020В Ейском районе за минувшие сутки - 4 заболевших.