Возле здания аэровокзала в Краснодаре с 30 декабря начала работать мобильная лаборатория. В ней любой пассажир круглосуточно может сдать тест ПЦР на COVID-19.- Лабораторию «Медсервис» запустил Международный аэропорт Краснодар совместно с федеральной сетью независимых клинико-диагностических лабораторий «СИТИЛАБ». В ней любой пассажир может проверить себя на инфекцию прямо на территории аэропорта, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе авиаузла.После сдачи теста на коронавирус ждать результат не нужно, его пришлют на электронную почту в течение трех дней. В случае необходимости письмо будет переведено на иностранный язык.- Установка маршрутной лаборатории на территории воздушной гавани особенно актуальна в преддверии новогодних праздников. Город ожидает рост пассажиропотока за счет гостей, планирующих провести выходные дни в санаториях и курортах Краснодарского края, - добавили в пресс-службе аэропорта Краснодар.Сейчас прорабатываем вопрос установки аналогичных лабораторий в аэропортах Сочи и Анапе.Напомним, что на территории Кубани до 31 декабря сохраняется режим повышенной готовности. В терминале аэропорта Краснодар проходят ежедневные совместные рейды сотрудников полиции, службы авиационной безопасности и казаков на предмет соблюдения социальной дистанции и ношения средств индивидуальной защиты.Аэропорт Краснодар придерживается соблюдения повышенных требований безопасности, предписанных Роспотребнадзором. На территории аэровокзала расположены автоматические санитайзеры для дезинфекции рук и вендинговые аппараты, в которых продаются маски, антисептики, перчатки.КОНКРЕТНОГражданам Российской Федерации, прилетающим из других государств, необходимо сдать тест в течении 72 часов после прилета. Маршрутная лаборатория значительно упростит эту ситуацию.Мобильный центр находится на привокзальной площади аэропорта Краснодар перед выходом из зоны прилета в терминале 1 (белый автобус). Стоимость теста ПЦР - 2000 рублей.