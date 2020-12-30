В 2020 году Роспотребнадзор отмечает рост количества обращений по вопросу некорректной подачи информации недобросовестными автосалонами России. Например, в рекламе указывается: низкая ставка по автокредиту или более доступная цена автомобиля, которые не соответствуют действительности. Чтобы не стать жертвой недобросовестных дилеров, необходимо проверять их репутацию и статус на официальном сайте «Российских автомобильных дилеров» (РОАД), а также понимать, как работают процессы оформления сделок. Fresh Auto рассказали о брокередже в компании: что к нему относится и почему выгодно воспользоваться брокерскими услугами именно у них.Fresh Auto – один из самых сильных игроков автомобильного рынка, компания, которая смогла максимально оцифровать свои бизнес-процессы для того, чтобы упростить процедуру приобретения автомобилей для своих клиентов. Во Fresh Auto оказывают весь спектр финансовых услуг: автокредитование, страхование и лизинг. Помимо этого, автовладельцы могут воспользоваться брокерскими услугами, а все обязательства по документообороту и рентабельности сделки компания возьмёт на себя. К брокерским услугам относятся кредиты, оформляемые на автомобили - как на новые, так и на поддержанные.Автокредит остается одним из самых востребованных способов приобрести автомобиль. За 10 месяцев 2020 года россияне купили в кредит 735,6 тысяч авто. В ноябре доля кредитных сделок во Fresh Auto увеличилась почти на 7% и превысила 51%. Остальные автомобили приобретались при помощи системы трейд-ин, беспроцентной рассрочки и других выгодных финансовых программ, представленных в 25 автосалонах Fresh Auto в семи регионах России.Для клиентов Fresh Auto при оформлении авто в кредит действуют специальные условия: автовладелец, желающий приобрести автомобиль с помощью программ автокредитования, может одновременно подать заявку в 20 банков-партнёров. Процесс подачи документов займет от 7 до 10 минут, при этом в течение часа будут получены ответы от всех представленных в компании банков. Дополнительными преимуществом является минимальный перечень документов (не нужны справки о доходах и копия трудовой), воспользоваться услугой может даже клиент со стажем работы от 1 месяца, широкие возрастные рамки от 18 до 85 лет, вдобавок отсутствует первоначальный взнос, что упрощает процедуру подачи заявки на кредит. Срок займа составляет от 3-х месяцев до 8 лет. Помимо этого, у Fresh Auto есть возможность оформить услугу онлайн, оставив заявку на сайте https://freshauto.ru/ - кредитные специалисты оперативно заполнят запрос и направят его банкам-партнерам. Для оформления автокредита через дилера необходимо будет только раз посетить банк или автосалон для заключения сделки.Воспользоваться услугами брокера могут не только клиенты Fresh Auto. Например, продавец и покупатель нашли друг друга на «Авито» и хотят быть уверенными в прозрачности и законности заключаемой сделки, при этом у покупателя недостаточно средств, и он не может оплатить покупку наличными, тогда оба участника обращаются в ближайший филиал компании, где автовладелец, желающий приобрести авто, сможет оформить кредит и получить денежные средства, а эксперты Fresh Auto проверят всю историю владения автомобилем до подписания договора. Кроме того, приятным бонусом является то, что любой автомобиль перед продажей проходит проверку технического состояния по специальному чек-листу, включающему от 127 до 250 пунктов. 15-летний опыт экспертизы более 350 000 автомобилей позволяет Fresh Auto давать гарантию на все проведенные технические работы сроком на три месяца или 3000 километров пробега после прохождения экспертизы.«Благодаря преимуществам брокериджа во Fresh Auto, таким как скорость оформление сделки, гарантия технической и юридической проверки, за которые несет ответственность компания, оформляется более 30 сделок в месяц между сторонними физическими лицами, при этом посредником выступает наша компания, - комментирует Денис Мигаль, основатель компании. - Кроме того, из всех игроков рынка, оказывающих брокерские услуги, у нас самая привлекательная цена – 3 000 рублей в сравнении со средней ценой у других автодилеров 70 000 -100 000 рублей в зависимости от автомобиля. Кроме того, у нас очень быстро происходит расчет с продавцом: первый взнос мы отдаем сразу, а остальные – как только пройдет банковский перевод».