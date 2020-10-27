Не хуже, чем в Лондоне: Краснодар встретил «Челси» пробками

Рейс с футболистами "Челси" прибыл в Краснодар по расписанию Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

Краснодар ждет исторический футбольный день. 28 октября здесь пройдет первый матч группового этапа Лиги чемпионов – «Краснодар» принимает «Челси». Англичане уже прибыли на Кубань и начали подготовку к игре.

Самолет из Лондона приземлился в Краснодаре в 18:22. Он привез тренера «Челси» Фрэнка Лэмпарда и его подопечных. На матч Лиги чемпионов отправились Антонио Рюдигер, Андреас Кристенсен, Жоржиньо, Н’Голо Канте, Тэмми Абрахам, Кристиан Пулишич, Тимо Вернер, Вилли Кабальеро, Фикайо Томори, Курт Зума, Эдуар Менди, Матео Ковачич, Оливье Жиру, Мэйсон Маунт, Каллум Хадсон-Одои, Бен Чилуэлл, Хаким Зиеш, Рис Джеймс, Сезар Аспиликуэта, Кай Хаверц, Эмерсон Палмери, Карло Цигер.

У трапа игроков и тренеров встречали фотографы. Все члены команды скрывали лица за масками, соблюдая требования Роспотребнадзора.

"Челси" встречали в аэропорту несколько десятков фанатов Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

А в это время у входа в здание аэропорта толпились несколько десятков болельщиков. Часть из них была в цветах «Челси», а другие в цветах «Краснодара». Охотники за автографами остались ни с чем – громкие кричалки и зазывания остались без внимания.

Англичане оказались очень осторожными и быстро загрузились в автобус. А вот путь их был не близок из-за большого расстояния и краснодарских пробок.

Те, кто ждали автографов, ушли ни с чем Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

Команда добралась до своего пятизвездного отеля в центре города, где занимает отдельный этаж, чтобы не пересекаться с другими постояльцами. После этого автобус «Челси» отправился к стадиону.

На предматчевые пресс-конференцию и тренировку «синие» опоздали на полчаса. Впрочем, главный тренер команды Фрэнк Лэмпард не придал этому особого значения.

Автобус с игроками "Челси" поколесил по краснодарским пробкам Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

- Мы задержались, потому что пришлось преодолевать большие расстояния. Из аэропорта в отель, потом на стадион, это довольно далеко, - объяснил тренер.

Лэмпард признался, что практически ничего не знал о «Краснодаре» до того, как российский клуб оказался в одной группе Лиги чемпионов с «Челси».

- У меня не было больших знаний о «Краснодаре», пока мы не попали в одну группу. Сейчас мы знаем о команде и об игроках, что они сильны индивидуально. Команда впервые играет в группе Лиги чемпионов, и у нее большая мотивация, - отмечает Фрэнк Лэмпард накануне матча.

Команда провела предматчевую тренировку около 22 часов. Огромное табло роскошного стадиона «Краснодара» в это время было выключено.

Матч «Краснодар» - «Челси» состоится 28 октября и начнется в 20:55 по московскому времени.

Английский клуб проведет в Краснодаре две ночи и отправится в Лондон утром 29 октября.