Вандерсон готовился к матчу против "Челси" Фото: ФК Краснодар/Андрей ШРАМКО

«Краснодар» в среду 28 октября проведет матч 2 тура Лиги чемпионов против «Челси». Идеальная афиша для первого в истории домашнего матча на этой стадии турнира. В дебютном матче «горожане» смогли добиться выездной ничьей 1:1 с «Ренном», теперь же предстоит испытание одним из фаворитов группы E. «КП» рассказывает о главных моментах предстоящей встречи Краснодар - Челси 28 октября 2020.

Статистика личных встреч Краснодар – Челси пока содержит только нули, но уже сегодня все изменится. Интересно, что «черно-зеленые» играли только с одним английским клубом – «Эвертоном» в Лиге Европы УЕФА. Первая встреча в Краснодаре завершилась со счетом 1:1, а в Ливерпуле «быки» смогли добыть победу, благодаря голу Ари.

Прогнозы букмекеров на матч Краснодар - Челси 28 октября 2020 говорят о том, что безоговорочным фаворитом будет «Челси». Учитывая кадровые потери «Краснодара», бороться за победу хозяевам будет сложно, даже ничья будет считаться успешным результатом.

Стартовые составы на игру Краснодар - Челси 28 октября 2020 будут оглашены примерно за час до начала игры. Матч Краснодар - Челси начнется в 20:55 по московскому времени 28 октября.

Прямую видеотрансляцию матча Краснодар - Челси можно будет посмотреть 28 октября 2020, начиная с 20:10 по московскому времени на телеканале Матч ТВ. Стартовый свисток прозвучит на стадионе «Краснодар» вечером в среду 28 октября.

Онлайн-трансляция на сайте KP.RU начнется примерно за два часа до старта поединка. Вы можете следить за ней, параллельно смотря телетрансляцию и не обновляя страницу.