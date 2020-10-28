С Вандерсоном, но без Классона: «Краснодар» провел последнюю тренировку перед матчем с «Челси»

Тренировка "Краснодара" перед матчем с "Челси" Фото: Андрей ШРАМКО/ФК Краснодар

«Краснодар» провел последнюю тренировку перед матчем Лиги чемпионов против «Челси». Пока англичане под пристальным вниманием прессы опробовали газон стадиона, хозяева арены занимались на своей базе вдали от лишних глаз.

Клуб опубликовал видеоотчет о тренировке. Болельщики и журналисты разглядывают игроков, которые принимали в ней участие. В прошлой игре со «Спартаком» Мурад Мусаев не досчитался 11 футболистов и больших перемен в составе к матчу с «Челси» он не обещал.

— У нас остался еще один день. Мы еще можем посмотреть и принять решение, кто выйдет на поле. Но много изменений в составе по отношению с игрой против «Спартака» мы не ожидаем, - сказал Мурад Мусаев на предматчевой пресс-конференции.

Он отметил боевой настрой команды и подчеркнул, что «Краснодар» не боится именитого соперника.

- У «Челси» хороша вся команда. Но у них есть и проблемы. Мы постараемся воспользоваться их последними трудностями, - добавил Мусаев.

И все же тренер, судя по всему, располагает большим количеством вариантом, чем в игре против «Спартака».

В тренировке перед матчем с «Челси» приняли участие Олссон, Берг и Вандерсон. Кабелла и Классон в кадр не попали. Активно готовятся к предстоящему матчу Мартынович, Уткин, Вильена, Шапи и Газинский, в строю Рамирес, Смольников и Сафонов, на которого болельщики возлагают особые надежды.

Каким бы ни был состав, «Краснодар» ждет исторический матч, и болельщики и команда должны насладиться этим моментом сполна.