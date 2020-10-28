Дело Николая Озерова: Экс-владелец Медведовского мясокомбината снова дожидается приговора суда

Адвокат Ростовской областной коллегии адвокатов «Право на Право» Ольга Селихова.

Рейдерский захват - именно так характеризует адвокат Ростовской областной коллегии адвокатов «Право на Право» Ольга Селихова происходящее вокруг бывшего владельца ГК «Медведовский мясокомбинат» Николая Озерова. Преуспевающего бизнесмена приговорили к восьми годам тюрьмы за мошенничество с банковскими кредитами.

КТО ТАКОЙ НИКОЛАЙ ОЗЕРОВ

Известному в Краснодарском крае бизнесмену принадлежал целый агрохолдинг «Медведовский мясокомбинат», состоящий из полутора десятков компаний. В них трудились несколько тысяч человек, которые обрабатывали более 25 тысяч гектаров угодий и более 1000 гектаров садов. Как принято на Кубани, не убегал крупный бизнес и от социальной нагрузки, помогая родному району. Предприятия расширялись и строили большие планы на будущее. В 2011 году для их осуществления было решено открыть кредитную линию.

Сбербанк предоставил племзаводу «Индустриальный», входящему в группу компаний, 2,5 млрд рублей. Кредитная линия была обеспечена договорами залога и поручительства между банком и другими предприятиями холдинга. Рыночная стоимость этого имущества составляла более 5 млрд рублей.

Часть из средств, предоставленных банком, пошла на строительство свинокомплекса и закупку животных. Но в планы вмешалась вспышка африканской чумы свиней, произошедшая в декабре 2012 года. Тогда было уничтожено 40 тысяч голов, все замыслы о развитии этой отрасли были разрушены.

К этому моменту из заемных средств на строительство свинокомплекса и модернизацию племзавода было потрачено 469 млн рублей. Позже эксперты установили, что все выполненные объемы подтвердились. Весной банк закрыл кредитную линию и потребовал вернуть деньги.

- В 2013 году было подписано мировое соглашение, в соответствии с которым Сбербанк забирает активов на 2 млрд рублей - 100% долю Медведовского мясокомбината, который был оснащен новейшим европейским оборудованием и других предприятия холдинга. На этом в любом правовом государстве спор должен был завершиться автоматически. Но порой происходят странные вещи, - говорит адвокат Ольга Селихова.

Сбербанк продал право требования к Николаю Озерову дочерней компании «СБК-Актив», а та, в свою очередь, передала это право компании ООО «Рубеж безопасности», которая была создана только в 2014 году. Тут-то и начались странности.

По словам Ольги Селиховой, правопреемник «начал банкротить и поручителей, и залогодателей». Сегодня ООО «Рубеж безопасности» значится в реестре кредиторов различных компаний, в том числе и входящих в ГК «Медведовский мясокомбинат». Сумма требований составляет порядка 1,84 млрд руб.

Более того, компания инициировала возбуждение уголовного дела в отношении Николая Озерова, обвинив его в мошенничестве и преднамеренном банкротстве. Позже кредитор сам заявлял в суде, что потерпевшим себя не считает. Залог, оставленный банку Озеровым, с лихвой покрыл все его долги. Однако приговор состоялся, и бизнесмен даже успел выйти на свободу по УДО. Но пробыл он на воле совсем недолго.

ДЕЛО ЗА ДЕЛОМ

В 2018 году с учетом времени, проведенного в СИЗО, прошла половина срока Николая Озерова. ИК-9 в Хадыженске, где бизнесмен отбывал наказание, ходатайствовала о его условно-досрочном освобождении. 22 октября он вышел на свободу.

Ольга Селихова говорит, что ее подзащитный сообщил участковому полиции в Медведовской, что собирается сменить место жительства и переехать к родителям в село Фанагорийское, о чем составил заявление. То есть, от правоохранительных органов Озеров и не думал скрываться. Но 23 ноября его задержали прямо в здании полиции Горячего Ключа, куда предприниматель пришел сам, чтобы подписать документы. Озерову предъявили обвинения в теперь уже незаконном переводе валюты за границу.

- Уголовное дело следователи возбудили пока Николай Озеров еще отбывал срок в Хадыженской колонии по первому делу. Но никаких оповещений на этот счет туда не приходило, иначе его попросту не выпустили бы по УДО, - говорит о странностях в новом деле Ольга Селихова.

Несмотря на аргументы защиты, Озерова вновь взяли под стражу. По этой статье не предусмотрено содержание в СИЗО. По логике, он не представляет опасности для общества, значит, может оставаться на свободе пока его вина или невиновность не будут доказаны в суде. Но в случае с Озеровым его «тайные враги» преследовали определенную цель. Адвокат бизнесмена считает, что им важно было устранить крупного агропромышленника, чтобы продолжить распил его активов.

- Для этого никуда не скрывающегося Озерова даже объявили в розыск. И суд постановил взять моего доверителя снова под стражу, - продолжает Ольга Селихова. – Более того, ООО «Агрофирма «Хуторок», всасывающая сейчас в себя все имущество бывшей компании Озерова, подал в суд на отмену его условно-досрочного освобождения.

Сейчас в новом деле Николая Озерова есть уже решение высшей инстанции о том, что его арест был, действительно, незаконным. А следователя, активно способствовавшего этому, поймали на взятке. В июне его и посредника задержали при получении взятки от матери Озерова, которая стала участницей инсценировки. По словам Ольги Селиховой, следователь просил сумму около 300 млн рублей, чтобы переквалифицировать дело и смягчить возможное наказание. При передаче части денег его задержали.

Но это не стало поводом для прекращения дела Озерова. Материалы передали в суд. И сейчас заседания по обвинению бизнесмена в «совершении валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов» достигли своего апогея.

- Заявление в правоохранительные органы написал директор ООО «Агрофирма «Колос», которое ранее принадлежало Озерову и не фигурировало в деле о кредите и его последствиях. Бывших учредителей предприятий «Колос» и «Нива», фактически принадлежавших Николаю Озерову, допрашивали в суде. Их показания запротоколированы. Они говорят о том, что представители компании-рейдера заставили их под угрозой уголовного преследования переписать фирмы на тех лиц, которых они укажут. Таким образом, новые владельцы получили эти компании, не заплатив ни копейки, хотя учредительные взносы по каждой из этих фирм были в пределах 250-350 млн рублей, - говорит о второй волне рейдерского захвата Ольга Селихова.

Руководитель «Колоса» сообщает о якобы сомнительной сделке по поставке оросительного оборудования из Германии на общую сумму 4 млн евро, заключенной в 2015 году. А следователь, который теперь отстранен от дел, основывает свои обвинения на том, что этой немецкой фирмы нет на «гугл»-картах.

На счета поставщика - компании Hettich An und Verkauf Import Export - поступили 3,35 млн евро, однако оборудование так и не прибыло. Следствие посчитало, что деньги эти вывели за границу для использования в личных целях. А тогдашний руководитель «Колоса» выполняла указания Николая Озерова, который в тот момент находился в СИЗО № 1 Ростовской области.

Однако защита Озерова добилась участия в суде главы фирмы-исполнителя из Германии, который подтвердил наличие договорных обязательств перед компанией Озерова, предоставил договоры купли-продажи, акты приемки-передачи и договор хранения.

- Понимаете, есть доказательства, что сама суть обвинения не соответствует действительности, - говорит Ольга Селихова. - Все аргументы в пользу Николая Озерова, и мы ожидаем, каково все-таки будет решение суда.

А пока одно из ключевых заседаний отложено из-за неявки в процесс представителя гособвинения. А Николай Озеров продолжает ждать своей участи, находясь в СИЗО, несмотря на обжалование решения по поводу его ареста.