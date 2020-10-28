Фото лесного пожара в Туапсинском районе 28 октября 2020: огонь вплотную приблизился к поселку

С огнем борются 66 человек. Фото: МЧС по краю

Пылает больше 6 гектаров леса. Пожар начался утром, 28 октября. На фото пожара в Туапсинском районе виден масштаб бедствия.

- В восемь утра на пульт диспетчера ЕДДС поступило сообщение о ЧП, - сообщили "КП" - Кубань" в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю. - Сразу туда выдвинулись силы и средства ведомства.

На месте спасатели обнаружили очаг размером с футбольное поле.

Огонь может охватить ближайшие населенные пункты. Фото: МЧС по краю

- Сейчас там работают 66 человек, 12 единиц техники. Задействованы беспилотники, - поясняют в МЧС.

Между тем, огонь вплотную подошел к населенным пунктам. До поселка Анастасиевский с несколькими тысячами жителей стихии осталось всего 5 километров. Почти столько же огню осталось преодолеть до села Гойтх.

Над пылающими склонами ждут вертолет. Фото: МЧС по краю

- Чтобы защитить население населенных пунктов туда направлены муниципальные пожарные отряды, - сообщают спасатели.

К месту пожара из аэропорта Геленджика вылетел вертолет Ми-8 Южного авиационного спасательного центра МЧС России. Планируется, что набирать воду в чаши он будет из акватории Черного моря.