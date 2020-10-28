Что делать если у вас коронавирус в Краснодарском крае: минздрав Кубани отвечает на 10 самых частых вопросов

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

Уровень заболеваемости в Краснодарском крае по-прежнему тревожит санитарных врачей и медиков. К мерам предосторожности, которые тщательно соблюдались этой весной, в последнее время жители Кубани относятся несерьезно. Хотя именно сейчас нужно быть максимально осторожными. Впереди – сезон гриппа и ОРВИ, промозглая погода – словом, благодатная почва для распространения вируса. Минздрав Кубани отвечает на 10 самых частых вопросов о коронавирусе и дает полезные рекомендации.

Кто подлежит обязательному обследованию на коронавирус?

- Обязательное тестирование проводится бесплатно для следующих групп населения края:

- лица, прибывшие на территорию России с симптомами инфекционного заболевания;

- контактные лица с больным COVID-19 (на 8-10 календарный день или при появлении симптомов заболевания);

- пациенты с диагнозом «внебольничная пневмония»;

- медицинские работники, имеющие риск инфицирования, при появлении симптомов инфекционного заболевания;

- лица, находящиеся в социальных учреждениях, при появлении симптомов инфекционного заболевания;

- лица старше 65-ти лет с симптомами инфекционного заболевания;

- медицинские работники инфекционных госпиталей (1 раз в неделю);

- работники стационарных социальных учреждений, приступающие к работе после длительного перерыва (отпуск, работа по графику);

- дети из организованных коллективов при возникновении 3-х и более случаев COVID-19;

- пациенты перед плановой госпитализацией – не ранее 7 календарных дней до поступления;

- пациенты, находящиеся на лечении в инфекционном госпитале;

- граждане и сопровождающие их лица при направлении на санаторно-курортное лечение, - не ранее чем за 2 календарных дня до даты отъезда в санаторно-курортную организацию.

Где можно пройти обследование на COVID-19 и какова его стоимость?

- Обследование выполняется в поликлинике по месту жительства для вышеназванных групп населения. Тест проводится бесплатно, - говорят в минздраве.

Однако если человек не входит в вышеуказанный список, то он модет обратиться в частную клинику и сделать тест на платной основе.

- Если в медицинской организации предложили провести обследование на COVID-19 платно или направляют в частную клинику?

- Необходимо обратиться в администрацию поликлиники или больницы, а также на «Горячую линию» медицинской организации, где возникла такая ситуация. Кроме того, позвонить можно и на «Горячую линию» министерства здравоохранения края по телефону 8 – 800 – 2000 – 366.

Нужна ли справка об отсутствии COVID-19 для санаторно-курортного лечения?

- Нет. При поступлении в санаторно-курортное учреждение отдыхающие, кроме требуемого пакета документов, должны предоставить справку или отметку в пакете документов об отсутствии контакта с больными СOVID-19 в течение предшествующих 14 дней, выданную медицинской организацией не позднее, чем за три дня до отъезда.

Как осуществляется диагностика коронавируса?

- Для исследования берется мазок из носа и ротоглотки пациента. Диагностика осуществляется молекулярно-генетическим методом – ПЦР (полимеразная цепная реакция).

Как подготовиться к сдаче теста?

- Рекомендуется не есть за 2–3 часа до анализа. Более основательно придется подготовиться к ПЦР-тесту. Перед ним запрещается: принимать алкоголь (последняя доза допустима не менее чем за сутки до диагностики), пить воду (4 часа), рассасывать медпрепараты, полоскать рот и горло, чистить зубы.

Соблюдение этих простых правил позволит получить максимально точный результат.

Необходимо ли проводить исследование на COVID-19 детям, поступающих в дошкольные образовательные учреждения?

- Нет. Необходимо оформить справку на отсутствие контакта с больным COVID-19 в медицинской организации по месту жительства.

Сколько по времени ждать результат исследования на COVID-19?

- Срок ожидания результата до 2-х суток.

Как и сколько времени идет диагностика? Правда ли, что она трехэтапная? Что она включает в себя?

- Для постановки диагноза проведения однократного теста недостаточно. Если человек не имеет симптомов ОРВИ, то ему исследования проводят 2 раза. При наличии симптомов ОРВИ исследования проводят не менее трех раз.

Если вы вернулись из неблагополучной по коронавирусу страны, но у вас нет симптомов, анализ возьмут 1 раз - на десятый день.

Необходима ли справка об обследовании на COVID-19 при направлении на консультацию врачей-специалистов в консультативно-диагностические центры (отделения)?

- Если не предусмотрена госпитализация, то справка не требуется.

НА ЗАМЕТКУ

Публикуем список полезных телефонов, которые могут пригодиться каждому жителю Кубани во время пандемии

Единая горячая линия оперативного штаба — 8-800-707-07-11 (круглосуточно):

- можно задать все вопросы, связанные с коронавирусом. При необходимости вас переведут на номера спецслужб.

Горячая линия Роспотребнадзора — 8 (918) 677-49-89 (в будние дни с 09:00 до 18:00):

- можно узнать о правилах профилактики коронавируса, о способах заражения, рисках, как защититься, подробнее о масках, инкубационном периоде.

Горячая линия министерства здравоохранения Краснодарского края — 8-800-2-000-366 (круглосуточно):

- можно задать вопросы, если вы подозреваете у себя коронавирус, если нужно узнать порядок получения медпомощи в поликлиниках, для консультации о льготных лекарствах, а также вызвать врача на дом.

Телефоны волонтерского центра — 8 (918) 431-02-78 и 8 (918) 431-04-37:

- для любой экстренной помощи малобильным гражданам и многодетным семьям.