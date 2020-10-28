В Краснодаре пройдут торжества, посвященные перенесению мощей священномученика Александра Флегинского

Сто лет спустя отца Александра Флегинского причислили к лику святых. Фото: Кубанской епархии.

В Екатерининском соборе Краснодара пройдут торжества в честь переноса мощей Александра Флегинского. Его имя известно многим верующим, причем не только в кубанской столице, но и за ее пределами.

Он родился 19 февраля 1861 года в семье священника, в 1883-м окончил Ставропольскую духовную семинарию. С 1885 года отец Александр трудился в разных храмах. 4 февраля 1908 года его перевели в станицу Георгие-Афипскую и назначили благочинным

- Но после февральского переворота 1917 года настало тяжелое время для страны и церкви, - рассказывали «Комсомольской правде» - Кубань» в Комиссии по канонизации святых Екатеринодарской епархии. - Уже в марте 1918-го большевистский отряд захватил станицу, силой установив советскую власть.

В это же время схватили и отца Александра. Его убили, а потом вывезли тело в неизвестном направлении и закопали. Останки священника нашли только через семь месяцев на самой окраине станицы.

- Флегинский Александр, священник станицы Георгие-Афипской Кубанской области. Избит с бесконечными глумлениями, выведен был за станицу и убит, - писали в следственных документах члены Особой комиссии.

Могила священника находилась на Всесвятском кладбище в самом сердце города. Фото: Кубанской епархии.

Останки захоронили на Всесвятском кладбище в сердце кубанской столицы. А сто лет спустя отца Александра Флегинского причислили к лику святых. Заседание Священного Синода состоялось в мае 2017 года, тогда имя служителя церкви включили в состав Собора новомучеников и исповедников Русской Церкви. И тогда же решили раскопать могилу Флегинского, чтобы поднять его мощи и выставить их для поклонения верующих.

17 и 18 ноября в Екатерининском кафедральном соборе пройдут торжества, посвященные перенесению в собор мощей священномученика Александра Флегинского.

- Наша важная задача – увековечить память новомучеников и исповедников Церкви Русской, и среди них — новомученика Александра Флегинского, святые мощи которого пребывают в кафедральном Екатерининском соборе Краснодара, - говорит митрополит Екатеринодарский и Кубанский Павел. - Паства наша должна знать угодников Божиих, чтобы к ним обращаться в своих молитвах.