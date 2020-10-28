Видео лесного пожара в Туапсинском районе 28 октября 2020: площадь, охваченная огнем, увеличилась до 11 гектаров

Пожар увеличивается. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по краю

Спасатели сообщают самую оперативную информацию. На кадрах видео лесного пожара в Туапсинском районе они пытаются вручную справиться со стихией. Над горной местностью, что и осложняет ситуацию, кружит вертолет МИ-8. Он сделал уже четыре сброса воды над очагом возгорания.

Но пока потушить его не удается. Более того, площадь пожара увеличивается на глазах и грозит захватить прилегающие населенные пункты.

- Сейчас площадь пожара равна более 11 гектаров, - сообщили "КП" - Кубань" в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю. - Для предотвращения пожара со стороны населенных пунктов дежурят отряды муниципальных экстренных служб.

Над дымящимися склонами кружат и беспилотники.