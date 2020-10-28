Избивала и пристегивала наручниками: на Кубани женщина издевалась над своими сыновьями

О том, что в семье творятся страшные вещи, никто из соседей и подумать не мог.

В маленьком поселке Нефтегорск, что находится в Апшеронском районе, все друг друга знают. Правда, о том, что в семье Волчковых (имена и фамилии здесь и далее изменены – Авт.) творятся страшные вещи, никто из соседей и подумать не мог.

- Семья как семья, ничего необычного. Женщина вместе с мужем жила, двое мальчиков-школьников у нее. Один – в четвертый класс ходит, а его младший брат – первоклашка. Ребята вроде опрятно выглядели, воспитанные, всегда поздороваются – подозрений никаких не вызывали, - рассказывают знакомые Волчковых.

Но, как оказалось, за закрытыми дверьми частного дома 40-летняя мать детей Алла устраивала страшные издевательства.

- Она жестоко обращалась со своими сыновьями. Физически наказывала их: за любую провинность – била, пристегивала наручниками, оскорбляла и унижала, - объясняет «Комсомольской правде» - Кубань» источник, знакомый с ситуацией. – Все это продолжалось с января 2020 года.

Вскрылось это лишь летом, когда в июне мать-изверг так избила своего 7-летнего сына, что он угодил в больницу. Когда мальчика привезли, его тело все было усыпано синяками. Испуганные медики позвонили в полицию и сообщили о случившемся.

Тут же начались разбирательства. В отношении женщины завели уголовное дело по статье 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью», а также по статье 156 УК РФ «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».

Сейчас расследование продолжается, однако мать ограничили в общении с детьми.

- На данный момент дети находятся в реабилитационном центре. Их поместили туда по заявлению собственного отца. Мужчина сообщил, что сейчас работает, времени, чтобы уделить сыновьям внимание, у него нет, - уточняют «КП» - Кубань» в соцслужбе, которая держит ситуацию на карандаше.

По информации «КП» - Кубань», Алла Волчкова еще не лишена родительских прав, однако сейчас она проходит лечение. Лишь после окончания курса в больнице, будет решаться вопрос о том, могут ли вернуться дети в семью.