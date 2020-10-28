Олигарх Роман Абрамович приехал в Краснодар болеть за «Челси»

Роман Абрамович приехал в Краснодар Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Миллиардер, владелец футбольного клуба «Челси» приехал в Краснодар на матч Лиги чемпионов. Его команда сегодня, 28 октября, играет с ФК «Краснодар».

- Роман Аркадьевич просто не мог пропустить этот исторический матч, - говорят в окружении миллиардера.

Сама Абрамович уже успел прогуляться по парку «Краснодар», где, говорят, его все очень впечатлило.

Поговаривают, что на матчах «Челси» Абрамович не появлялся последние два года, он лишь финансирует клуб. Но тут, видимо, сделал исключение и прибыл на собственном самолете в столицу Кубани.

В лондонский клуб «Челси» Роман Абрамович вкладывает больше 300 млн рублей в год.

Кстати, мачт «Краснодар»-«Челси» уже назвали противостоянием российских олигархов. «Быков» спонсирует миллиардер Сергей Галицкий. И он тоже будет на трибуне наблюдать за игрой.

ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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