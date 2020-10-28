Обзор матча Краснодар - Челси 28 октября Фото: REUTERS

«Краснодар» проиграл «Челси» со счетом 0:4 в первом домашнем матче группового этапа Лиги Чемпионов. В первом тайме Матвей Сафонов не справился с несложным ударом Хадсона-Одои, а во второй половине встречи с пенальти, назначенном за руку Мартыновича в штрафной, отличился Тимо Вернер. Третий мяч в ворота «Краснодара» организовал Зиеш, после того, как Вернер разобрался с защитниками «горожан». На 90-й минуте окончательный счет установил вышедший на замену Пулишич.

В первом тайме Жоржиьно не забил пенальти – его удар пришелся в штангу.

Обзор матча

К первому в истории матчу группового этапа Лиги чемпионов «Краснодар» подошел совсем не в оптимальном составе. В предыдущей календарной игре со «Спартаком» у Мурада Мусаева на скамейке оказались всего три полевых игрока. Однако к «Челси» ситуация немного улучшилась.

В основу вернулись Олссон и Берг, с первых минут вышли Мартынович и Газинский. В запасе же остались два вратаря и сплошь молодые воспитанники академии.

Фрэнк Лэмпард же мог себе позволить оставить в запасе Пулишича и Канте. В старте получили место Рюдигер и Аспиликуэта, а в воротах у «Челси» оказался Менди.

Вокруг матча в Краснодаре был ожидаемый ажиотаж. Стоимость билетов у перекупщиков доходила до 100 тысяч рублей, клуб объявил войну желающим нажиться и пообещал аннулировать билеты, замеченные в перепродаже. Из-за коронавирусных ограничений стадион мог быть заполнен только на треть. Лигу чемпионов могли увидеть вживую только 11 тысяч человек.

Среди них, разумеется, был владелец «Краснодара» Сергей Галицкий, на матч своей команды прибыл и Роман Абрамович.

Первый тайм

«Челси» с первых минут завладел территорией и полностью контролировал мяч. Однако первые удары по воротам нанесли игроки «Краснодара». И если пристрел Берга был неточным, то удар Уткина на четвертой минуте заставил Менди вступить в игру и выручить «Челси». Обнадеживающее начало.

Однако ответ англичан не заставил себя ждать. Зиеш ворвался в штрафную и мощно пробил в ближний угол. Сафонов выручил.

Спустя несколько минут «Краснодар» изобрел сам себе проблемы. Кайо зачем-то снес Вернера в центре штрафной и заработал пенальти. Турецкий арбитр без сомнений указал на точку, VAR его решение подтвердил. Бить 11-метровый подошел Жоржиньо. Он смог обмануть Сафонова, но угодил в штангу, от которой мяч попал во вратаря. Защитники ликвидировали угрозу.

«Челси» по-хозяйски неторопливо распоряжался мячом, а «Краснодар» стал играть в обороне еще внимательнее. Кайо и Вильена отличились несколькими перехватами, левую бровку успешно бороздил Чернов.

Вильена мог отличиться. Решился полузащитник на дальний удар, рикошет оставил вратаря не у дел, но мяч разошелся со штангой в сантиметрах.

«Краснодар» продолжал искать шанса, владение мячом к концу тайма составляло 26 на 74 в пользу гостей. И гол «Челси» все же случился, хотя больших моментов, кроме пенальти, у гостей до 38-й минуты не было. Хаверц здорово выкатил на Хадсона-Одои, который пробил в ближний угол и мяч прошел сквозь Матвея Сафонова, ошибку допустил голкипер…

До свистка на перерыв «Челси» оказывал давление на «Краснодар», но развить успех не сумел. А хозяева поля выжали из своих 26 процентов владения достаточно моментов, чтобы открыть счет, но сделать этого не смогли. 0:1 к перерыву.

Второй тайм

В начале второго тайма сначала Уткин не попал в створ после подачи углового, а в ответной атаке Ковачич приложился рядом со штангой. «Краснодар» получил шанс сравнять счет на 55-й минуте. Рамирес развернул контратаку через Газинского, который вышел практически один на один, но секунда промедления и его удар накрыл защитник. После углового все тот же Газинский выпрыгнул выше всех, но угодил в перекладину…

В середине второго тайма «Челси» стал играть немного вальяжно, что приводило к потерям и опасным атакам «Краснодара». После удара Берга с острого угла Менди пришлось отбивать мяч практически перед собой.

Фрэнк Лэмпард решил изменить такой ход игры и на 70-й минуте провел сразу тройную замену, бросив в бой Пулишича, Канте и Маунта. Мурад Мусаев ответил лишь заменой Уткина на Шапи.

В обновленных составах «Краснодар» снова в необязательной ситуации заработал пенальти в свои ворота. На этот раз Мартынович сыграл рукой в штрафной. Вернер подошел к мячу и пробил мощно без шансов для Сафонова – 0:2.

Не прошло и пяти минут, как «Челси» сделал счет разгромным. Вернер отдал на Зиеша, который выдержал паузу и забил третий гол. Игра была сделана.

После этого Лэмпард провел еще две замены – Эмерсон и Абрахам получили свое время, у «Краснодара» Олссона заменил Сперцян, а затем вместо Берга дебютировал в Лиге чемпионов Леон Сабуа.

На 90-й минуте окончательный счет установил вышедший на замену Пулишич с передачи свежего Абрахама он точно поразил ближний угол ворот Сафонова.

«Краснодар» достойно сражался против английского гранда на протяжении 75 минут, но у обескровленой команды нет резервов, чтобы усилить игру. Тем не менее, разгрома «быки» точно не заслуживали и должны были забивать, используя свои шансы.