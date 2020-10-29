Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 29 октября 2020: СОVID-19 заболел бывший тренер сборной России по гандболу

Маски носить теперь обязательно

«Комсомольская правда» - Кубань» продолжает следить за новостями о коронавирусной инфекции в регионе. По данным на 29 октября 2020 года, число заболевших снова выросло - положительные тесты на коронавирус получили 133 человека. Из них шесть - это дети. Жертвами коронавируса за последние сутки стали еще шестеро. И это в очередной раз доказывает - обстановка в крае тревожная. Эпидемиологи вновь и вновь предупреждают, опаснее всего вирус для пожилых.

65-летний Евгений Трефилов, олимпийский чемпион и бывший тренер национальной сборной, госпитализирован с коронавирусом в одну из московских клиник.

- Его состояние стабильное, он получает всю необходимую медицинскую помощь, - рассказали в федерации гандбола России.

К слову, Роспотребнадзор ввел общероссийские ограничения, связанные с коронавирусом. Согласно постановлению главы ведомства, маски не просто рекомендуют, а обязывает носить защитные маски, причем всех и везде.

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