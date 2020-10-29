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«Это по мою душу?»: Опубликовано видео задержания мирового судьи в Туапсе

По некоторым данным, служителя Фемиды подозревают во взятке
Галина КОПЫЛОВАГалина КОПЫЛОВА
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Судья Сергей Бондарев на одном из судебных заседания

Судья Сергей Бондарев на одном из судебных заседания

В сеть слили оперативную съемку, на которой видно, как несколько мужчин заходят в здание судебного участка № 216 Туапсинского района и направляются прямо в кабинет мирового судьи.

- Здравствуйте! Федеральная служба безопасности, - представляются силовики в штатском.

- Это по мою душу что ли? – испуганно спрашивает мужчина, в котором пользователи разглядели мирового судью Сергея Бондарева.

- По всем душам, - резко ответили оперативники. - Сидим молча, руки на столе держим. Телефонами не пользуемся. Сейчас будут проходить следственные мероприятия, поэтому во избежание всяких ситуаций никто никуда не уходит.

По некоторым данным, сотрудники ФСБ и следственного комитета подозревают служителя Фемиды во взяточничестве. Сейчас по этому вопросу ведется следствие, но пока официальной информации нет. Выясняются все детали случившегося.

скриншот с видео

скриншот с видео

В аппарате мирового судьи подтвердили, что Сергей Бондарев сейчас не работает, при этом причины задержания не опровергли.

- Сергей Николаевич в отпуске, - сообщила «Комсомольской правде» - Кубань» секретарь мирового судьи. А на вопрос, действительно ли сейчас с ним работают оперативники, девушка ответила, что не может комментировать эту ситуацию по телефону, акцентировав, что сейчас Бондарев находится в отпуске.

ЧППроисшествия: ЧП

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