«Это по мою душу?»: Опубликовано видео задержания мирового судьи в Туапсе

Судья Сергей Бондарев на одном из судебных заседания
В сеть слили оперативную съемку, на которой видно, как несколько мужчин заходят в здание судебного участка № 216 Туапсинского района и направляются прямо в кабинет мирового судьи.
- Здравствуйте! Федеральная служба безопасности, - представляются силовики в штатском.
- Это по мою душу что ли? – испуганно спрашивает мужчина, в котором пользователи разглядели мирового судью Сергея Бондарева.
- По всем душам, - резко ответили оперативники. - Сидим молча, руки на столе держим. Телефонами не пользуемся. Сейчас будут проходить следственные мероприятия, поэтому во избежание всяких ситуаций никто никуда не уходит.
По некоторым данным, сотрудники ФСБ и следственного комитета подозревают служителя Фемиды во взяточничестве. Сейчас по этому вопросу ведется следствие, но пока официальной информации нет. Выясняются все детали случившегося.
скриншот с видео
В аппарате мирового судьи подтвердили, что Сергей Бондарев сейчас не работает, при этом причины задержания не опровергли.
- Сергей Николаевич в отпуске, - сообщила «Комсомольской правде» - Кубань» секретарь мирового судьи. А на вопрос, действительно ли сейчас с ним работают оперативники, девушка ответила, что не может комментировать эту ситуацию по телефону, акцентировав, что сейчас Бондарев находится в отпуске.