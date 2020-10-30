«Жемчужина России» готова принимать детей круглый год

Санаторий "Жемчужина России". Фото: пресс-служба курорта Miracleon.

- Валерий Алексеевич, нынешний год был очень тяжелым для санаторно-курортной отрасли. Как детскому санаторию «Жемчужина России» удалось справиться с этим вызовом?

-Период пандемии особенно серьезно отразился на детском отдыхе, только треть санаториев смогли начать работу в этом году. По Анапе таких санаториев всего 9.

Мы приложили много усилий, что бы подтвердить нашу готовность к приему детей. Отдельное спасибо администрации края за оказанное доверие и нам его удалось оправдать, за курортный сезон не зафиксировано ни одного случая заражения короновирусной инфекцией.

Фото: пресс-служба курорта Miracleon.

1 июля санаторий принял первую смену детей из Краснодарского края по социальной программе «Дети Кубани». У нас уже не первый год отдыхают и оздоравливаются дети по программе, но в этом году одна из важнейших мер поддержки со стороны Губернатора была, подписание контракта сразу на три года. Контрактовка на три года и дала нам возможность открыться, в противном случае мы бы не смогли работать этот сезон.

В этом сезоне мы поставили перед собой главной задачей - удержаться на плаву и доказать, что работать даже в таких не простых эпидемиологических условиях возможно. Возможно выполнить необходимые рекомендации от Роспотребнадзора, предоставить услугу по полноценному отдыху и оздоровлению детям и провести сезон безопасно.

В этом году мы приняли около 15 000 детей из Краснодарского края, по сравнению с прошлым годом это треть. Ежегодно мы принимаем более 42 000 детей со всей страны.

- В нынешнем году из 109 детских лагерей и санаториев Кубани открылись только 44. И в следующем году ситуация может стать только хуже. Что необходимо, на Ваш взгляд, для спасения системы детского оздоровления, в том числе в Анапе?

- Удержать детский отдых на плаву возможно имея постоянную загрузку. Гарантированные контракты однозначно дадут возможность найти средства на развитие и обновление инфраструктуры, разработку новых программ, обеспечение отдыха и оздоровления детям.

Детский санаторий это не высокорентабельный бизнес, по сравнению с отелем или строительством ЖК - это больше социальный проект. Поэтому очень важно принять меры по поддержке уже сейчас, те кто не смог отработать этот год, с трудом смогут найти ресурсы для работы в следующем году. Мы можем потерять целую отрасль.

- Санитарное ведомство выдвинуло довольно жесткие требования перед предприятиями санаторно-курортной сферы. Насколько трудно было их выполнить?

- Мы одна из крупнейших здравниц в крае. К нам достаточно пристальное внимание со стороны Роспотребнадзора и я считаю, что если не будет контроля со стороны Роспотребнадзора то мы потеряем детский качественный отдых. Каждая проверка - это подсказка и полезная рекомендация.

В этом году мы проработали много дополнительных моментов, которые нам и позволили провести этот сезон на высоком уровне. Мы очень детально проработали вопрос заезда в лагерь. Это важный момент, потому как на заезде обычно собирается большое количество людей. Сейчас это было недопустимо. Есть два формата заезда в лагерь. Индивидуально, родители привозят ребенка и заезд группой. Группа приезжает на транспорте с сопровождающими и медицинским работником. Группы мы принимали на открытом воздухе для проведения термометрии и обработки. После этого индивидуально проводилось оформление документов и дальнейший медосмотр. Для индивидуальных заездов, дети в сопровождении родителей, мы организовали на прилегающей территории к лагерю зону проведения термометрии и обработки. После этого родитель и ребенком проходил в главный корпус на ресепшн, который так же отделен от территории лагеря где находятся дети. На стойке регистрации проходило оформление документов и после этого ребенок с документами допускался на территорию лагеря где его уже ждал вожатый, который отводил ребенка на медосмотр. Только после медосмотра выполняемого в соответствии с требования Роспотребнадзора, ребенок попадает в отряд.

Фото: пресс-служба курорта Miracleon.

Конечно изменения коснулись и программы пребывания. Значительно увеличилось время проведения на открытом воздухе, были полностью отменены массовые мероприятия и выезды на экскурсии, дети не покидали территорию лагеря. Активности были направлены на внутри отрядные события с соблюдением дистанцирования, дети были разделены по возрастам.

Сегодня любой человек понимает, что детский отдых - крайне ответственная сфера. Родители доверяют нам самое ценное - своих детей и мы должны это доверие оправдать и тут коллеги из Роспотребнадзора помогают определить те контрольные точки на которые необходимо обратить внимание.

- В то же время пандемия сыграла роль определенного двигателя новых форм работы, взаимодействия с клиентами, в том числе и более широкого внедрения безналичного расчета. Какими новыми практиками обогатилась система работы Ваших здравниц?

- Безусловно, любой кризис это возможность к развитию. На территории всего курорта Miracleon с этого года действует только безналичный расчет. Кроме этого внедрена система онлайн регистрации. Разработано большое количество пакетов для индивидуального отдыха на территории всего курорта.

Фото: пресс-служба курорта Miracleon.

- Этот год, получается, для Вас и для санатория «Жемчужина России» юбилейный?

- Да, санаторию «Жемчужина России» в этом году исполнилось 45 лет. За это время моя позиция не изменилась: летние каникулы — это важный период социализации, образования, развития для каждого ребенка. Мы предлагаем не только отдых и оздоровление, но и лечение. Два корпуса лагеря оснащены медицинской базой, и путевки с лечением пользуются высокой популярностью.

Некоторые дети возвращаются к нам из года в год и фактически взрослеют на глазах. Есть и те, кто потом приезжает вожатыми, потому что в детстве полюбили «Жемчужину России».

Сегодня уже я занижаюсь не только детским отдыхом, но и управляю сетью отелей. Но, детский отдых всегда будет для меня - приоритет.

- Эксперты утверждали, что из-за закрытых границ интерес к российским курортам сильно вырос. Заметили ли вы это на своем опыте?

- Если говорить в целом по Курорту Miracleon, то интерес возрос многократно. К нам обращаются новые партнеры, которые ранее были полностью ориентированы только на заграничный отдых. Они изучают объекты, приятно удивляются что объекты такого уровня есть внутри страны. Буквально на прошлой неделе авиакомпания «Россия» организовала вместе с Министерством курортов Краснодарского края для крупнейших туроператоров и представителей СМИ Санкт Петербурга инфотур в Анапу. Принимающей стороной был наш отель Beton Brut и радостно слышать положительные отзывы и готовность сотрудничать и переориентировать туристов на отдых у нас в г. Анапа. Сегодня мы наблюдаем интерес туристов и к отдыху в период межсезонья внутри родной страны.

Я полагаю, что этот год для многих туристов открыл возможности комфортного, качественного отдыха внутри страны.

- Какие итоги вы можете уже подвести по году? Какие прогнозы можете сделать на следующий год? Что удалось сделать?

- Главное из того что нам удалось — открыть все наши объекты, порадовать гостей и отдыхающих качественными услугами в детском санатории и отелях, закончить строительство нового 5* отеля который открывается уже в мае следующего года. Пандемии не удалось поломать наших планов. Курорт продолжает развиваться и строится. Мы надеемся, что туристы увидевшие, что такое отдых в родной стране, будут ориентироваться на него. На самом деле большое количество комфортных объектов размещения предлагает наше побережье, объектов показа, экскурсионных программ. Анапа давно уже не только детский отдых, а отдых для всей семьи и круглый год.

Курорт Miracleon – беспрецедентный по размаху курортный район строящийся на побережье Черного моря в Анапе. Он соберет на одной территории все лучшее от мировых культур и курортов.

Его философия отражена в названии. Miracleon — это неологизм, произведенный от английского miracle (чудо) и названия древнего греческого города. Он призван показать жителю России, что в нашей стране можно отдыхать на европейском уровне.

Справка «КП»

Димоев Валерий Алексеевич - генеральный директор ДСОК "Жемчужина", инвестор Курорта Miracleon

Димоев Валерий Алексеевич. Фото: пресс-служба курорта Miracleon.

- 1 октября 2020 г. - уже 15 лет руководит детским санаторием "Жемчужина России"

- В 2020 г. Был награжден медалью за выдающийся вклад в развитие города-курорта Анапа

- В 2020 г санаторию «Жемчужина России 45 лет

В рамках курорта действуют пять объектов для всей семьи:

Детский санаторий «Жемчужина России» in Miracleon

Дача Del Sol Ultra All inclusive 4* In Miracleon

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