Без обид: Галицкий выгулял Абрамовича по Краснодару после разгрома от "Челси"

Краснодаре Галицкий показал лондонцу Абрамовичу то, что сделал для города. Фото: @Krasnodar_kray

- Сергей Николаич, извини!

- Роман Аркадьич, все нормально!

Кажется, такой диалог мог получиться между двумя миллиардерами из России - Сергеем Галицким и Романом Абрамовичем. У обоих вчера, 28 октября, была возможность помериться футбольными силами своих собственных команд. Но силы были, очевидно, неравны. В итоге 0:4 в пользу Абрамовича.

На утро после обидного поражения краснодарец Сергей Галицкий что-то оживленно рассказывал вчерашнему сопернику, показывая ему один из лучших парков Европы...в Краснодаре. Их прогулку зафиксировали на камеру мобильного телефона нечаянные свидетели.

Жемчужина Краснодара находится в самом сердце кубанской столицы и не перестает радовать жителей города своими новинками. Галицкий показал Абрамовичу одну из них - розовую спортивную площадку, оснащенную по последнему слову техники.

Напомним, прославленному лондонскому "Челси", который принадлежит Абрамовичу, сражаться в Лиге чемпионов не впервой. Он получал свои кубки задолго до того, как стал одним из активов российского олигарха. И конечно, матч с "Краснодаром" футболисты оценивали, лишь как необходимый этап для себя, чтобы шагнуть дальше.

А вот Сергей Галицкий, в прошлом владелец крупнейшей торговой сети в стране, создал свою команду с нуля. Впервые в истории Краснодара футболисты, представляющие южный российский город, попали на этот турнир.

Со скудными резервами, но героическим настроем команда Галицкого проиграла. Но это была непоследняя встреча с "Челси" в рамках Лиги чемпионов.