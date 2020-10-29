Почти втрое больше: площадь пожара в лесах Туапсинского района выросла за сутки до 17,5 гектара

Фото ГУ МЧС по краю

В Туапсинском районе 29 октября продолжается тушение пожара в лесном массиве между селами Анастасиевка и Гойтх. Как следует из сообщений МЧС, площадь возгорания лесной подстилки значительно увеличилась.

Фото ГУ МЧС по краю

Если накануне было известно о горении ее на 6 гектарах, то теперь речь идет о площади, почти втрое большей.

- По состоянию на 12:00. 29.10.2020г. для ликвидации лесного пожара на территории муниципального образования Туапсинский район сформирована группировка сил и средств РСЧС численностью 66 человек личного состава и 19 единиц техники, в том числе от МЧС России - 12 человек и 5 единиц техники,- сообщает ГУ МЧС по краю.

Фото ГУ МЧС по краю

Лесной пожар,в частности, тушат при помощи вертолета Ми-8 МЧС России из Геленджика. На данный момент им осуществлено уже 12 сливов морской воды общим объёмом 60 тонн. Сейчас известно о площади возгорание в 17,5 гектаров.

Фото ГУ МЧС по краю

По терминологии МЧС, проводится «окарауливание» места пожара. Это делается, чтобы оперативно отслеживать возможное движение огня. В ближайших поселках района организовано дежурство пожарных.