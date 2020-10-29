4,7 миллиона туристов: в Сочи подводят итоги летнего курортного сезона

Фото мэрии Сочи

Мэрия Сочи подводит итоги прошедшего летнего курортного сезона. Судя по цифрам, позднее начало отдыха удалось компенсировать последующим рекордным наплывом туристов.

По данным администрации, всего с начала года Сочи принял 4,7 миллиона гостей, и даже в глубоко осеннем октябре на курорте побывало 440 тысяч гостей.

Фото мэрии Сочи

После весенне-летнего карантина в работу включились более 1750 отелей ,санаториев и гостиничных комплексов. Туристов также принимали 133 пляжа. При этом сезон предсказуемо не ограничился только календарным летом.

– В сентябре мы зафиксировали 918 тысяч гостей, это очень хороший показатель, на 119% выше аналогичного за этот месяц прошлого года. По итогам октября у нас отдохнуло 440 тысяч туристов, – рассказала директор департамента курортов и туризма администрации города Светлана Батяйкина.

Фото мэрии Сочи

Даже в конце октября в Сочи продолжают работать 13 пляжей. Вода уже бодрит-ее температура не превышает 20 градусов, но желающие искупаться все еще находятся.

Крайне важным обстоятельством власти города считают то, что курортная отрасль смогла успешно преодолеть последствия вынужденного простоя.

Фото мэрии Сочи

–. Малые средства размещения не закрылись, крупные тоже функционируют, в этом году 12 новых отелей прошли классификацию, – подчеркнула Светлана Батяйкина.